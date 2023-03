Pada kvaliteta HNL-a: Dinamo ostao bez dvojice nezamjenjivih, u Osijeku sve manje novca

Ulazimo u završnicu naše elitne nogometne lige, još je samo deset kola do kraja ovog prvenstva. Borba za naslov prvaka nije neizvjesna kao prošle sezone, Dinamo bježi Hajduku, ima ozbiljnih devet bodova prednosti, nešto je manje sigurno tko će ispasti jer Gorica, iako je znatno bolja od Hrvatskog dragovoljca prošle sezone, ima osam bodova minusa u odnosu na pretposljednji Šibenik. Tako je najneizvjesnija borba za mjesta koja vode u Europu, Dinamu to ne može pobjeći, kao ni Hajduku, ali je zato od trećeg mjesta koje sad drži Osijek do osme pozicije na kojoj je trenutačno Lokomotiva samo pet bodova razmaka, pa tako šest klubova cilja te europske pozicije (Osijek, Varaždin, Istra 1961, Rijeka, Slaven Belupo i Lokomotiva).

Samo Dinamo za Europu

Trebalo bi sve to pridonijeti zanimljivosti, ali postavlja se i pitanje kvalitete te naše lige. Osim Dinama koji redovno igra u skupinama europskih natjecanja, svi ostali koji uđu u kvalifikacije u njima se i opraštaju, često i od ne baš zvučnih suparnika. A kakvi će nam klubovi biti na ljeto, teško je predvidjeti, ovisno o tome tko će iz njih još otići i tko će se uspjeti odgovarajuće pojačati jer dojam je da za europske kvalifikacije pojačanja svima trebaju, pa i Dinamu.

Uostalom, naša je liga u proteklom zimskom prijelaznom roku znatno oslabljena, nekoliko igrača koji su bili nositelji u svojim klubovima, takozvani stožerni igrači, napustilo je našu ligu i sigurno je da će ovo proljeće biti s manje kvalitete nego što je bila jesen. Jasno je da naši klubovi moraju prodavati da bi mogli živjeti, ali ove zime iz HNL-a je otišlo rijetko mnogo kvalitetnih, važnih igrača.

Krenimo od lidera prvenstva, od Dinama. Dva strašno važna igrača otišla su iz Maksimira. Zimus je to napravio Mislav Oršić, silno je želio u Englesku, plavi su ga u ranijim prilikama zaustavljali, no onda su mu kao zaslužnom igraču podignuli rampu i otišao je u Southampton. Lijepo je Dinamo zaradio, oko šest milijuna eura, a blagajnu je sačuvao za još 3,6 milijuna eura, koliko bi u bruto iznosu bile Oršićeve plaće. No Oršić je bio ključni čovjek europskih uspjeha Dinama, svojim je golovima u Europi također punio blagajnu donoseći bogate Uefine nagrade. Potom je, u posljednjem kolu prije ove reprezentativne stanke, svoju zadnju utakmicu za plave odigrao kapetan Arijan Ademi, ikona Dinama, kao i Oršić, ljubimac navijača. On nije bio samo sjajan i najtrofejniji igrač u povijesti plavih, on je bio vođa, doslovno kapetan koji je vozio plavi brod domaćim i inozemnim nogometnim vodama. No zbog svih tih zasluga Dinamo je sad popustio i pustio svog velikana u Kinu.

Njih dvojicu bit će doista teško nadomjestiti, u zimskom prijelaznom roku Dinamo nije doveo pojačanja koja bi se tijekom proljeća uigravala za ključne ljetne kvalifikacijske utakmice, stigao je tek perspektivni Mauro Perković iz Istre koji se tek treba dokazati u zadnjoj liniji momčadi Ante Čačića.

Hajduk nije puno prodavao, od onih koji su plijenili pažnju otišao je samo (prerano) Stipe Biuk, prije negoli je taj perspektivni dečko nešto dao Hajduku na igračkom planu, no 6,5 milijuna eura puno je značilo za klupsku blagajnu. Nije ni Hajduk doveo nekakva pojačanja, došlo je nekoliko stranaca koji tek trebaju dokazati da su za prvih 11 Hajduka. Istina, doveli su Ivana Leku, trenera kojeg su toliko željeli, ali i on je rekao da treba ojačati momčad, a rezultati Hajduka zasad nisu ništa bolji nego prije.

Otišla dva kapetana

Najviše važnih igrača izgubio je Osijek. Mađari sve više zatvaraju financijsku slavinu, novca je sve manje i iz Osijeka su otišli svi koji su dobili nekakve konkretnije ponude. Tako je perspektivni i još uvijek mladi, a već dobrim dijelom dokazani napadač Dion Drena Beljo za tri milijuna eura otišao u Augsburg. Šteta što ga nije doveo Dinamo, ostao bi u našoj ligi koja bi tako manje izgubila na kvaliteti. Za dva milijuna eura u ciparski Pafos preselio se reprezentativni vratar Ivica Ivušić, mađarski reprezentativac László Kleinheisler za sićušnih pola milijun eura otišao je u Panathinaikos. I sad ovih dana, u posljednjem odigranom kolu HNL-a oprostio se i kapetan, zaštitni znak Osijeka, Mile Škorić. On je, kao i Ademi prihvatio poziv iz Kine i otišao nešto zaraditi. No još je dosta igrača u posljednjim mjesecima napustilo Gradski vrt i neće igrati na novom stadionu koji se završava. Taj Pampas baš i neće gledati kvalitetnu momčad Osijeka, ona je sad daleko od kvalitete kakvu je imala kad se s Nenadom Bjelicom borila za naslov prvaka.

Ostali naši klubovi nisu nikoga značajnijeg prodali ove zime iako je bilo puno odlazaka, no bilo je to više čišćenje svlačionice od onih za koje se procijenilo da ne mogu svojim mogućnostima pomoći klubu. Najviše fluktuacije bilo je u Rijeci koja je znatno promijenila momčad i za nju se može reći da je znatno podignula svoju kvalitetu, puno je dobila s trenerom Sergejem Jakirovićem koji je doveo karakterne igrače iz od davljenika u ligi postala je favorit za osvajanje trećeg mjesta.

Puno promjena bilo je i u Šibeniku i Gorici, kako trenerskih, tako i igračkih, ali sve to nisu igrači koji bi ozbiljno podignuli kvalitetu naše lige. Pad kvalitete igračkih kadrova nikako nije dobar za HNL, no nadajmo se da će na ljeto biti pojačanja koja će tu kvalitetu podignuti iako nam se prije čini da bi kvalitetu moglo donijeti sazrijevanje dijela perspektivnih mladih igrača. Najviše je u posljednja tri mjeseca oslabljen Osijek, kojeg su napustili Beljo, Ivušić, Kleinheisler i Škorić.

>> Turski mediji vrište nakon poraza od Hrvatske: Ovo je skandalozno, sudac je obilježio utakmicu