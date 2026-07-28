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RTL se ispričao zbog prijenosa utakmice Dinama, ovakvi problemi se rijetko viđaju

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
28.07.2026.
u 22:15
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I komentator utakmice Filip Brkić nekoliko se puta tijekom utakmice ispričao gledateljima zbog tehničkih problema. Inače, unatoč problemima s televizijskim signalom, VAR sustav je radio.

Gledatelji RTL-ova prijenosa uzvratne utakmice drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna ostali su bez slike i grafike pred kraj prvog poluvremena. Pri rezultatu 2:0 za švicarsku momčad došlo je do tehničkih problema u režiji, zbog čega je prijenos nakratko bio prekinut.

"Tijekom prijenosa utakmice Dinamo-Thun došlo je do tehničkih problema u proizvodnji signala koje RTL Hrvatska preuzima od produkcijske kuće. Kako gledatelje ne bismo ostavili bez prijenosa donesena je odluka da se isti nastavi  u minimalnim tehničkim uvjetima s jednom kamerom bez grafičkih elemenata. Zahvaljujemo na razumijevanju", objavio je RTL.

I komentator utakmice Filip Brkić nekoliko se puta tijekom utakmice ispričao gledateljima zbog tehničkih problema. Inače, unatoč problemima s televizijskim signalom, VAR sustav je radio.
Ključne riječi
RTL Thun Dinamo

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