Ovo pogađa dušu: Zamislite što bi dao da i sada može biti uz svog plavookog dječaka

Mick Schumacher, 21-godišnji sin proslavljenog sedmerostrukog svjetskoga prvaka Michaela Schumachera, od sljedeće će godine upravljati Haasovim bolidom u svjetskom prvenstvu formule 1, potvrdila je u srijedu američka momčad.

Mick Schumacher je s Haasom potpisao višegodišnji ugovor, a na putu je da postane prvakom u formuli 2 budući da dvije utrke prije kraja ima 14 bodova prednosti pred najbližim konkurentom.

- Mogućnost da ću se sljedeće godine naći na startu utrke formule 1 čini me ostavlja bez teksta. Oduvijek sam vjerovao da ću ostvariti svoj san o formuli 1 - izjavio je Mick Schumacher koji će sljedeće godine voziti za momčad Haasa uz Rusa Nikitu Mazepina.

Njih će dvojica zamijeniti Danca Kevina Magnussena i Francuza Romaina Grosjeana, a tim je povodom službena stranica formule 1 objavila dirljivu snimku nastalu 2000., kada je Mick bio star samo godinu dana.

Na njoj ga možemo vidjeti u društvu svog slavnoga oca kako po prvi puta u životu dodiruje volan. Zapis je u samo tri sata pogledalo oko pola milijuna ljudi.

