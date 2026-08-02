Nastavljaju se pregovori Reala i Viniciusa: Slijedi ključni sastanak, dogovor je blizu?

Pregovori o produljenju ugovora između madridskog Reala i Viniciusa Juniora ulaze u završnu fazu. Brazilska zvijezda danas bi se trebala vratiti u glavni grd Španjolske s godišnjeg odmora, a sutra se pridružiti treninzima pod Joseom Mourinhom. Prije početka priprema za novu sezonu, Vinicius i njegovi zastupnici odradit će sastanak s čelnicima kluba.

Viniciusov ugovor istječe u lipnju sljedeće godine te klub inzistira da odluči hoće li potpisati novi ugovor do kraja prijelaznog roka kako bi ga mogli prodati prije nego ode besplatno kao slobodan igrač. On je sam rekao kako želi igrati samo za Real, ali i dalje traži plaću koju klub smatra prevelikom. Vinicius traži 30 milijuna eura neto, a Kraljevski klub spreman mu je ponuditi "samo" 20.

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Cilj sastanka je shvatiti igračevu stvarnu želju. U Realu vjeruju u pozitivan uspjeh i kako će Vinicius potpisati novi ugovor. Mourinho mu je navodno poručio kako ga želi u momčadi te se dogovor između kluba i igrača čini sve realnijim. Čelnici Reala smatraju kako su stvarni problem zapravo igračevi zastupnici koji gledaju svoju korist u Viniciusovom novom ugovoru.

Pregovori traju već godinu i pol dana, od veljače 2025. kada je Vinicius odbio ogromnu ponudu iz Saudijske Arabije. Činilo se kako će tada potpisati produljenje ugovora, ali to se nije dogodilo. Situaciju s Viniciusom prati Arsenal koji ga želi dovesti, ali ponudu će poslati samo ako Brazilac ne potpiše novi ugovor s Realom.