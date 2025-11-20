Ovečkin strijelac treću utakmicu zaredom, Capitalsi svladali Oilerse

Ruski hokejaš Aleksandar Ovečkin se treću utakmicu zaredom upisao u strijelce, a Washington Capitalsi su na domaćem ledu svladali Edmonton Oilerse sa 7-4 u najefikasnijoj od četiri sinoćnje utakmice u sjevernoameričkoj Nacionalnoj hokejaškoj ligi (NHL).
Ovečkin je tako nastavio povećavati svoj rekord po broju golova u NHL ligi. Postavio ga je još u prošloj sezoni, kad je s 894 gola nadmašio rekord koji je do tada držao legendarni Kanađanin Wayne Gretzky, a sada ih već ima 904.
Capitalsi su s 22 boda iz 20 nastupa na petom mjestu u Metropolitanskoj diviziji, a Oilersi, finalisti doigravanja za Stanley Cup u prethodne dvije sezone, su s istim brojem bodova na petoj poziciji u Pacifičkoj diviziji.
Vodeća momčad Istočne konferencije, Carolina Hurricanes, poražena je na gostovanju kod Minnesote sa 4-3, a pobjednik je odlučen u dodatnom raspucavanju.
NHL rezultati, 19.11. Washington Capitals - Edmonton Oilers 7-4 Buffalo Sabres - Calgary Flames 2-6 Minnesota Wild - Carolina Hurricanes 4-3 (raspucavanje) Anaheim Ducks - Boston Bruins 4-3 Ljestvice: ISTOČNA KONFERENCIJA Atlantska divizija 1. Detroit 12 7 1 62-62 25 2. Boston 12 10 0 72-73 24 3. Montreal 10 6 3 63-66 23 4. Tampa Bay 10 7 2 59-56 22 5. Ottawa 9 6 4 64-65 22 6. Florida 10 8 1 58-59 21 7. Toronto 9 9 2 70-74 20 8. Buffalo 7 9 4 58-71 18 Metropolitanska divizija 1. Carolina 13 5 2 73-58 28 2. New Jersey 13 5 1 62-57 27 3. Pittsburgh 10 5 4 62-50 24 4. NY Islanders 11 7 2 64-64 24 5. Washington 10 8 2 60-53 22 6. Columbus 10 8 2 62-65 22 7. NY Rangers 10 9 2 53-52 22 8. Philadelphia 9 6 3 51-51 21 ZAPADNA KONFERENCIJA Centralna divizija 1. Colorado 13 1 5 78-47 31 2. Dallas 12 5 3 66-57 27 3. Winnipeg 12 7 0 64-52 24 4. Chicago 10 5 4 64-49 24 5. Minnesota 10 7 4 60-64 24 6. Utah 10 7 3 62-61 23 7. St. Louis 6 9 5 55-78 17 8. Nashville 6 10 4 49-70 16 Pacifička divizija 1. Anaheim 13 6 1 74-63 27 2. Vegas 9 4 6 60-55 24 3. Los Angeles 10 6 4 56-57 24 4. Seattle 9 5 5 51-54 23 5. Edmonton 9 9 4 67-82 22 6. San Jose 9 8 3 59-65 21 7. Vancouver 9 10 2 67-77 20 8. Calgary 6 13 3 51-69 15