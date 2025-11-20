Naši Portali
hnl

Ovečkin strijelac treću utakmicu zaredom, Capitalsi svladali Oilerse

Aleksandr Ovečkin
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
20.11.2025.
u 11:07

Ruski hokejaš Aleksandar Ovečkin se treću utakmicu zaredom upisao u strijelce, a Washington Capitalsi su na domaćem ledu svladali Edmonton Oilerse sa 7-4 u najefikasnijoj od četiri sinoćnje utakmice u sjevernoameričkoj Nacionalnoj hokejaškoj ligi (NHL). 

Ovečkin je tako nastavio povećavati svoj rekord po broju golova u NHL ligi. Postavio ga je još u prošloj sezoni, kad je s 894 gola nadmašio rekord koji je do tada držao legendarni Kanađanin Wayne Gretzky, a sada ih već ima  904.

Capitalsi su s 22 boda iz 20 nastupa na petom mjestu u Metropolitanskoj diviziji, a Oilersi, finalisti doigravanja za Stanley Cup u prethodne dvije sezone, su s istim brojem bodova na petoj poziciji u Pacifičkoj diviziji.

Vodeća momčad Istočne konferencije, Carolina Hurricanes, poražena je na gostovanju kod Minnesote sa 4-3, a pobjednik je odlučen u dodatnom raspucavanju.

  

NHL rezultati, 19.11.
Washington Capitals - Edmonton Oilers    7-4
Buffalo Sabres - Calgary Flames          2-6
Minnesota Wild - Carolina Hurricanes     4-3 (raspucavanje)
Anaheim Ducks - Boston Bruins            4-3

Ljestvice:
ISTOČNA KONFERENCIJA
Atlantska divizija
1. Detroit       12   7    1   62-62    25
2. Boston        12  10    0   72-73    24
3. Montreal      10   6    3   63-66    23
4. Tampa Bay     10   7    2   59-56    22
5. Ottawa         9   6    4   64-65    22
6. Florida       10   8    1   58-59    21
7. Toronto        9   9    2   70-74    20
8. Buffalo        7   9    4   58-71    18

Metropolitanska divizija
1. Carolina      13   5    2   73-58    28
2. New Jersey    13   5    1   62-57    27
3. Pittsburgh    10   5    4   62-50    24
4. NY Islanders  11   7    2   64-64    24
5. Washington    10   8    2   60-53    22
6. Columbus      10   8    2   62-65    22
7. NY Rangers    10   9    2   53-52    22
8. Philadelphia   9   6    3   51-51    21

ZAPADNA KONFERENCIJA
Centralna divizija
1. Colorado      13   1    5   78-47    31
2. Dallas        12   5    3   66-57    27
3. Winnipeg      12   7    0   64-52    24
4. Chicago       10   5    4   64-49    24
5. Minnesota     10   7    4   60-64    24
6. Utah          10   7    3   62-61    23
7. St. Louis      6   9    5   55-78    17
8. Nashville      6  10    4   49-70    16

Pacifička divizija
1. Anaheim       13   6    1   74-63    27
2. Vegas          9   4    6   60-55    24
3. Los Angeles   10   6    4   56-57    24
4. Seattle        9   5    5   51-54    23
5. Edmonton       9   9    4   67-82    22
6. San Jose       9   8    3   59-65    21
7. Vancouver      9  10    2   67-77    20
8. Calgary        6  13    3   51-69    15
Ključne riječi
Hokej Aleksandar Ovečkin

