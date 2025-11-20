Ovečkin strijelac treću utakmicu zaredom, Capitalsi svladali Oilerse

Ruski hokejaš Aleksandar Ovečkin se treću utakmicu zaredom upisao u strijelce, a Washington Capitalsi su na domaćem ledu svladali Edmonton Oilerse sa 7-4 u najefikasnijoj od četiri sinoćnje utakmice u sjevernoameričkoj Nacionalnoj hokejaškoj ligi (NHL).

Ovečkin je tako nastavio povećavati svoj rekord po broju golova u NHL ligi. Postavio ga je još u prošloj sezoni, kad je s 894 gola nadmašio rekord koji je do tada držao legendarni Kanađanin Wayne Gretzky, a sada ih već ima 904.

Capitalsi su s 22 boda iz 20 nastupa na petom mjestu u Metropolitanskoj diviziji, a Oilersi, finalisti doigravanja za Stanley Cup u prethodne dvije sezone, su s istim brojem bodova na petoj poziciji u Pacifičkoj diviziji.

Vodeća momčad Istočne konferencije, Carolina Hurricanes, poražena je na gostovanju kod Minnesote sa 4-3, a pobjednik je odlučen u dodatnom raspucavanju.