Hrvat je nadmašio i igrača od 120 milijuna eura! Je li vrijeme za Dalićev poziv?

Već neko vrijeme jasno je kako bi Ante Budimir (28) mogao biti priča sezone u Španjolskoj. Hrvatski napadač u zadnjem je kolu postigao dva pogotka u Mallorcinoj 4:1 pobjedi nad Valencijom. Ante je zabio za 2:0 u 22. i za 3:0 u 41. minuti. Naš napadač praktično je zaslužan za gotovo polovicu Mallorcinih pogodaka ove sezone (20), a ubilježio je i dvije asistencije.

Ako je suditi po dosadašnjem učinku, Budimir bi mogao postati naš najučinkovitiji napadač u Primeri u posljednjih 20 godina. Davne 1999. godine Alen Peternac zabio je 13. pogodaka za Real Valladolid. Doseg je to koji nije neuhvatljiv Budimiru, jasno je već sada. Iako, bit će teško s obzirom na to da je pred Mallorcom najvjerojatnije grčevita borba za ostanak u elitnom razredu španjolskog nogometa. Kada govorimo o najboljih našim strijelcima u Primeri, na prvom je mjestu, naravno, Davor Šuker koji je za Sevillu 1994. godine zabio 24 pogotka, odnosno isto toliko za madridski Real tri godine poslije.

Važan je ostanak u ligi

– Moj je cilj ostanak u ligi s Mallorcom. To je jedina realnost, to želim ostvariti. Unutar toga vidim se što više na terenu, sa što više minuta, i naravno s golovima. Vjerujem da će uz rad dolaziti golovi. Usmjeren sam na naš kolektivni cilj, a to je ostanak u ligi – skromno promišlja Budimir, koji je ove sezone zabio po dva pogotka zabio Barceloni, Getafeu i Valenciji, odnosno jednom Espanyolu i Celti iz Viga.

Naravno, da ovakve Budimirove izvedbe, sasvim logično, povlače pitanje njegova eventualnog reprezentativnog statusa. Nema dileme da bi nam ovaj dečko bio dobrodošao u kadru nacionalne vrste. Jer, tko može ignorirati napadača koji zabija u jednoj od najjačih europskih liga? Ovaj 190 centimetara visoki napadač, sigurno bi donio širinu u našem napadu i Daliću omogućio raznovrsnija rješenja.

– Ja sam fokusiran na ono ispred sebe, na ono što imam, a to su Mallorca i ostanak u ligi. I da ja u svemu tome budem pravi. To je moj fokus – skromno je uvijek promišljao Budimir:

– Naravno da nakon toga svi gledamo prema nečem višem pa tako i ja. Ne bih htio biti lažno skroman ili slati drugačiju poruku, ovo je sada ono što promijeni svakog igrača. To se može dogoditi, a i ne mora, vidjet ćemo. No, ja trebam nastaviti raditi, svoju priču moram nastaviti najbolje što znam. Samo jedan pogodak manje Budimir je zabio od Luisa Avile iz Osasune, odnosno Rogera Martija iz Levantea. Vodeći je trojac Messi (14), Benzema (12) i Suarez (11). Također, zgodno zvuči podatak da je raspoloženiji i od Antoinea Griezmanna, francuskog napadača čija je tržišna vrijednost prema Transfermarktu 120 milijuna eura. Baš za taj iznos Francuz je na početku ove sezone iz Atletico Madrida prešao u Barcelonu. Usporedbe radi, Antina je četiri milijuna.

Lovre će braniti

Spomenimo i da je za svoju izvedbu protiv Valencije Budimir uvršten u idealnu momčad prošlog kola.

Još jedna dobra vijest jučer je stigla iz Engleske. Lovre Kalinić, naš reprezentativni vratar ima novi klub. Kalinić će karijeru nastaviti u Toulouseu, francuskom prvoligašu kojega očekuje teška borba za ostanak. No, dobro je što će Kalinić napokon dobiti priliku braniti, što je za njegov budući status, odnosno formu uoči Europskog prvenstva, itekako važno.

