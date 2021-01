Otkriveni u tajnoj kući: Pronađena dva sefa koja je Maradona ostavio

Diego Armando Maradona je ostavio puno upitnika nakon svoje smrti. Radi se naravno o raspodjeli njegovog bogatstva za koje se bori čak 11 njegovih nasljednika, pet službeno priznatih i šest navodnih koje on za života nije priznao.

U cijeloj drami borbe za svaki njegov novčić koja je krenula odmah po proglašenju njegove smrti, otkriveni su novi detalji.

Naime, Diego je svojevremeno živio sedam godina u Dubaiju i u svojoj kući, točnije u spavaćoj sobi je imao dva zaključana sefa kojima nitko nije mogao pristupiti, a što je najgore, i dalje ne može.

Kuća u Emiratima je, na neki način, bila Diegovo tajno mjesto, a on je ondje obožavao biti. Rekao je u jednom intervjuu kako je u Dubaiju našao svoj drugi dom i da bi ondje volio i ostati. Ipak, nije ostao, ali nikome nije niti rekao što je 'zaštekao' u sefovima.

- Nitko ne zna zapravo što je u njima - prenosi španjolski list "AS".

Izvor blizak nogometašu prokomentirao je:

- To su stvari koje je Maradona čuvao i samo Maradona zna što je to. To mogu biti satovi, dolari ili ništa. Ostavio je tamo sefove i nije ih otvorio više od dvije godine - naveo je izvor.

Diegova se imovina u trenutku njegove smrti procijenila na 75 milijuna dolara, s tim da je ono što je u sefovima i dalje nepoznato.