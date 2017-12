Otkrivena ekskluziva: Evo kako će skijaši u Zagrebu izlaziti na izvlačenje brojeva

Svi koji požele pozdraviti neslužbeno umirovljenu skijašku legendu Ivicu Kostelića imat će priliku to učiniti 3. i 4. siječnja na Sljemenu. Ne, neće se Ivica natjecati, jer njegova je karijera završila, ali uoči muške i ženske utrke Svjetskog kupa spustit će se kao predvozač s kamerom na kacigi.

Po startni broj na klizaljkama

– Građani će imati priliku vidjeti našeg skijaškog kralja još jednom, ali ovaj put u novoj ulozi, i to na stazi na kojoj nije pobijedio, ali je čak četiri puta bio na postolju što nikome drugom nije pošlo za rukom – objavio je direktor Snježne kraljice Vedran Pavlek koji je najavio i svojevrsnu ekskluzivu:

– Najbolji slalomaši i slalomašice svijeta na izvlačenje startnih brojeva izlazit će na klizaljkama, a to će se događati na klizalištu na Trgu kralja Tomislava. Time ćemo se nadovezati na adventsku priču grada i ti će kadrovi biti emitirani u prijenosu što će biti najbolja razglednica Zagreba.

A po riječima predsjednika Organizacijskog odbora Mihe Glavića, ta će slika Zagreba otići u 25 zemalja u izravnom prijenosu, a u raznim će oblicima dotaknuti 300 milijuna ljudi.

– Po analizi koju je FIS naručio od agencije Value Media, u 13 europskih zemalja izmjereno je da ta televizijska promidžba, bez tiskanih medija, radija i interneta, vrijedi 6,3 milijuna eura – kazao je Glavić pohvalivši se time da je zagrebačka utrka u kalendaru FIS-a sve do 2021. godine. Tijekom božićnih blagdana Sljeme je od FIS-ova kontrolora dobilo zeleno svjetlo koje ove godine nije bilo upitno jer na zagrebačkoj gori ima dovoljno snijega.

– Nadamo se da ćemo za neka iduća izdanja pristupiti i izradi novog jezera i dalje unapređivati sustav zasnježivanja kako bi i građani mogli što duže skijati – kazao je Igor Žiljak, voditelj Skijališta Sljeme, na kojeg se nadovezao voditelj natjecanja Reno Fleiss:

– U četvrtak, nakon noćnog skijanja građana, počinju obilni radovi. Paralelno stižu neke padaline i temperature u minusu, no ta će fronta kratko trajati pa moramo brzo djelovati. U slučaju toplih vjetrova i kiše imat ćemo odgovor u čvrstoj i stabilnoj podlozi. Do subote sve će biti spremno.

Bit će to 12. ženska i 9. muška utrka na brdu iznad Zagreba, čijeg se začeća prisjetio i gradonačelnik i pokrovitelj Milan Bandić:

– Da nije bilo planetarnih rezultata Janice i Ivice Kostelić, badava nam moja volja i želja jer mi održavanje takve utrke pred Zagrepčanima ne bismo mogli politički pravdati. Bez vas mi nikad ne bismo imali ovu utrku – kazao je Bandić gledajući u Janicu Kostelić.

Janica ne žali za Sljemenom

A hrvatska “snježna kraljica” ove će godine biti VIP gošća u društvu najviših državnih dužnosnika jer kao državna tajnica i sama spada u to društvo. Nažalost, baš kao ni Ivica, ni ona nikad nije slavila na domaćem terenu.

– Ne žalim ni za čim, postigla sam to što sam si zacrtala, a to što nije došla pobjeda na Sljemenu nema veze. To je prošlo svršeno vrijeme i nikad nećemo znati je li to možda bilo zbog većeg pritiska pred domaćom publikom – kazala je Janica.