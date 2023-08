Otac uhićenog Boysa (19) znao je da sin ide u Atenu: 'Suludo je što ih neki veličaju kao heroje'

Roditelji navijača koji su ostali u pritvoru u Grčkoj, zbog moguće umiješanosti u nerede u kojima je ubijen jedan mladić u Ateni prošlog tjedna, organizirali su prosvjed ispred Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Otac jednog od uhićenih pristao je govoriti za Novu TV te smatra kako je moguće da uhićeni navijači nisu bili sigurni što ih tamo čeka.

- Znao sam da ide tamo, kao roditelji smo ga pokušavali odgovoriti pogotovo što znamo kud se ide i pod kojim okolnostima. Dečku od dvadeset godina ne možete pričat, ali teško mu možete zabranit, ako je on to zacrtao, pogotovo ako ne ovisi o meni, ako je on radio, zaradio za to, imao je i novce za put - rekao je Ivan, otac uhićenog mladića od 19 godina te rekao da mu se sin javio i poručio da ga vode u Avlonu, zatvor 50-tak kilometara od Atene.

- Sumnjam da su oni, bar oni, ta ekipa znala što se sprema, pretpostavljam da su računali da može bit neka frka tamo i to, ali da će baš to tako završiti, da je to bio nekakv cilj, to, to ne vjerujem, na kraju krajeva to su djeca, nisu to neki ubojice. Rekao mi je da je OK, da mu se ništa nije desilo, da je on čitav, da nije ni prije bio ozlijeđen, ili da ga je tu neko nešto maltretirao. Po njegovim riječima svi ovi dečki dolje su, kao ok, a najviše su zabrinuti za roditelje, jer znaju da se oni živciraju, nerviraju - izjavio je otac privedenog Boysa.

- Prošli su tri, četiri granice, to je bilo suludo, obećavajući im nekakvu ludu zabavu da su ih oni naoružali i iskoristili za nekakve ciljeve, e sad. Pa svašta mi je prošlo kroz glavu, ali vjerojatno kad ga vidim, pa bit će ono normalno roditeljski, zagrlit se od sreće - zaključio je Ivan te dodao da mu je suludo što ih neki mediji i roditelji tretiraju kao heroje. To za njega sigurno nisu, ali su njihova djeca te će sve učiniti za njih.