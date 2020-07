Oprostili su se od naslova, a trojac Bartomeu, Setien, Abidal sve je upropastio

Barcelona se praktično oprostila od prvenstva, iz kupa je ispala u siječnju, a za Ligu prvaka potrebno joj je čudo u konkurenciji zdravijih i svježijih Bayerna i boljeg iz dvoboja Manchester City – Real Madrid. Zapravo je nevjerojatno da je momčad toliko dugo ostala u igri za naslov nakon kardinalnih pogrešaka uprave od prošlog ljeta naovamo. Prije prekida uvjetovanog pandemijom COVID-19 pomagao joj je Real klimavom formom, no bijeli su se, kao kvalitetnije vođen klub na svim razinama, stabilizirali i serijom od sedam pobjeda došli nadomak meč lopte. Dio te stabilnosti je, kao što redovno biva s Realom, i “dobro odrađeno” suđenje.

Otpustio Valverdea iz hira

Klub s najvišim plaćama na svijetu od 391 milijuna eura u 2019. vuče dva teška i jedan poluteški uteg: predsjednika Josepa Mariju Bartomeua, trenera Quiquea Setiéna i sportskog direktora Erica Abidala. Taj je pakleni trojac, ničim izazvan, upropastio Barçinu sezonu i lansirao Real u orbitu poslije tragične 2018./2019. A još početkom siječnja stvari su se doimale podnošljivima, gotovo ohrabrujućima, unatoč sumanutim potezima uprave prethodnog ljeta.

Katalonci su do zadnjeg dana prijelaznog roka nagovarali Paris SG da spusti Neymarovu cijenu ispod 200 milijuna eura, držeći u pričuvi nekoliko igrača koje su kanili uvaliti Parižanima umjesto gotovine.

Među njima je bio i Ivan Rakitić, godinama jedan od najpouzdanijih i najviše korištenih prvotimaca. Bartomeu je zabranio tadašnjem treneru Ernestu Valverdeu korištenje Rakitića za slučaj da PSG pristane transferirati Neymara. To se nije ostvarilo, ali su Rakitić, Valverde i cijela momčad zbog neizvjesnosti izgubili korak na početku sezone.

Kad je naš reprezentativac napokon milosrdno vraćen u sastav, trebalo mu je vremena da se pribere i uhvati formu, za koje je vrijeme Barcelona prosula nekoliko “sigurnih” bodova. Vrijedni je Valverde priveo momčad svijesti i do Božića zadržao blaugrane aktivnima na svim trima frontama. Vodeći u Primeri s dvama bodovima ispred Reala i sudionici osmine Lige prvaka gledali su prema 2020. s mnogo nade, no u prvih se desetak dana siječnja sve zakompliciralo.

U 20. je kolu Espanyol, najlošiji sastav lige, otkinuo Barci dva boda i omogućio Madriđanima poravnanje na vrhu. Na to se nadovezao poraz u preokretu od Atlética u polufinalu proširenog Superkupa.

Ta su dva posrtaja dala povod Bartomeuu da povuče iracionalan potez o kojemu je dugo sanjao: da otpusti Valverdea, potpisnika dvaju prethodnih naslova u Primeri i dvostruke krune 2018. Dakako, razlog nije bio poraz u bezveznoj ekshibiciji zvanoj Superkup, nego – kažu izvori bliski klubu – sasvim osobna antipatija koju je glavonja osjećao prema trofejnom treneru.

U trenu kad je tjerao Valverdea, Bartomeu nije imao ni najblažeg pojma koga dovesti na njegovo mjesto. Pokušaj s klupskim legendama Ronaldom Koemanom i Xavijem Hernándezom predvidivo se izjalovio. Zaposleni u nizozemskoj reprezentaciji, odnosno katarskom Al-Saddu, Koeman i Xavi uljudno su odbili ponude da preko noći, usred sezone, preuzmu odgovornost za krupan i zahtjevan projekt kao što je Barcelona. Treći je kandidat, trener Barçe B Francisco García Pimienta, otpisan kao nedovoljno zvučno ime.

Nepoznat netko, savjetovao je predsjedniku Quiquea Setiéna, slobodnog od ljeta 2019. i poznatog ponajviše po gostujućim pobjedama nad Barcelonom i Milanom na Betisovoj klupi u jesen 2018. U prilog nekoć odličnom srednjem veznom Racinga i Atlética išla je i višekratno objelodanjena ljubav prema blaugranama i njihovu duhovnom ocu Johanu Cruyffu. Bartomeu se dao uvjeriti i Setién je sredinom siječnja potpisao dvoipolgodišnji ugovor s vodećim na tablici Primere.

Navijači su ostali zabezeknuti: zašto je 61-godišnjak, koji je u karijeri osvojio okruglo nula trofeja, izabran da vodi vlasnike 26 španjolskih prvenstava i pet Liga prvaka? Kome će od dvadesetak reprezentativaca raznih zemalja imponirati stručnjak s rezimeom koji uključuje Poli Ejido, Logroñés i Lugo? I sam je Setién iskreno priznao iznenađenje.

– Nisam zamišljao ni u najluđim snovima da ću se naći ovdje. Jučer sam hodao pokraj krava u svom selu. Danas sam na Barceloninu pomoćnom igralištu i treniram najbolje svjetske igrače. Trener bez angažmana pretpostavlja da će dobiti ponudu od ugroženog kluba s dna. Nije uobičajeno da preuzme vodećeg.

Setién je jezgrovito rezimirao svoju situaciju: sa sela na klupu nogometnoga giganta! Što bi moglo krenuti naopako?

Nastavak čudne priče bio je predvidiv. Pod ljubiteljem posjeda lopte Barcelona je zaigrala izuzetno dosadnu i jalovu varijantu tika-take s tisuću bezopasnih dodavanja po utakmici. U osam je tjedana izgubila ligaške derbije s Valencijom i Realom, ispala iz kupa od Athletica i dobila samo jednu utakmicu s više od jednog gola razlike.

Tijekom stanke, Messi se u intervjuu Sportu jasno očitovao o igri pod Setiénom. “Nikad nisam sumnjao u momčad i siguran sam da možemo dobiti sve do kraja, ali ne ovim načinom igre. Znam i da je nemoguće osvojiti Ligu prvaka ovakvom igrom.” Kad je prvenstvo nastavljeno, Barça je u sedam kola remizirala triput i od plus dva spala na minus četiri boda iza momčadi Zinedinea Zidanea. Naročito je skromno nastupila u gostima kod Seville i Celte, što je potaklo Luisa Suáreza da konstatira, “ranije (prije Setiéna, op. a.) nismo ovako rasipali bodove na gostovanjima.”

Izvan travnjaka Camp Noua vlada još veći kaos. Sportski direktor Abidal u siječnju je sugerirao da su neki igrači, misleći na Francuze, sabotirali Valverdea.

Messi je shvatio

To je navelo Messija da u rijetkom istupu preko Instagrama zatraži od Abidala dokaze za tu optužbu, no javnost nije obaviještena je li mu ovaj odgovorio. U veljači je Cadena SER razotkrila da je Bartomeu angažirao medijsku kompaniju I3 Ventures da na društvenim mrežama preko brojnih lažnih profila veliča njega i njemu odane članove uprave, a blati Messija, Gerarda Piquéa, Xavija, Pepa Guardiolu, bivšeg predsjednika Joana Laportu i konkurenta na idućim izborima, Victora Fonta. U znak prosvjeda protiv tog poteza, šestero je članova uprave dalo ostavke.

Nova je kriza izbila u ožujku, kad je klub, kao i većina drugih, zamolio igrače na oprost 70 posto svojih bajoslovnih plaća dok traje prisilni pandemijski prekid. Neki su klupski dužnosnici u medijima apelirali na igrače da udovolje molbi iako su ovi već bili pristali. Taj je suvišan pritisak naljutio momčad, koja je preko Messija poručila da ne razumije zašto je klub javno prozivao igrače kad je uprava znala da se slažu s rezanjem plaća.

Kad je Barcelona kiksevima ponudila Realu titulu na pladnju, Cadena Ser je opet ponudila ekskluzivu objavivši da Messi planira otići 30. lipnja 2021., i to bez odštete, što mu omogućuje ugovor koji teče do kraja lipnja 2022. Promatrači misle da je Argentinac lansirao tu vijest radi poticanja Bartomeua na žurno raspisivanje prijevremenih izbora, no insajder Luis Rojo iz Marce kaže da će predsjednik sigurno čekati krajnji rok.

“Sada neće biti izbora. Bit će približno u svibnju. Trenutačno nitko ne može vikati protiv Bartomeua, Camp Nou je prazan.”