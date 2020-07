Sjajne vijesti za Hrvatsku! Zlatko Dalić potpisat će novi ugovor, evo do kada ostaje izbornik

Zlatko Dalić ostaje izbornik Hrvatske sve do kraja 2022. godine i završetka Svjetskog prvenstva u Kataru koje će se odigrati te godine!

Ugovor mu je trajao do 2020. godine i do kraja Europskog prvenstva koje je na kraju odgođeno zbog pandemije koronavirusa pa je plan bio da Dalić ostane do iduće godine i kraja tog odgođenog prvenstva, ali Davor Šuker i Dalić su se dogovorili tako da će najuspješniji hrvatski izbornik nakon Rusije povesti vatrene u pohod i na Svjetsko prvenstvo 2022. godine.

Sve ovo mora još potvrditi Izvršni odbor HNS-a koji bi se trebao sastati 15. srpnja, ali ugovor je već pripremljen i obje strane su pristale.

Nadamo se kako će Hrvatska s Dalićem u Kataru ostvariti jednu stepenicu više od fenomenalnog uspjeha u Rusiji gdje su vatreni postali viceprvaci svijeta.

Dalića sada s Hrvatskom prvo čeka Liga nacija. Sve počinje 5. rujna utakmicom u Portugalu, a tri dana kasnije s odmjerit ćemo snage s Francuskom.