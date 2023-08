Opravdali status favorita: Dva pogotka prednosti za Rijeku nakon gostovanja u Torshavnu

Nogometaši Rijeke opravdali su status favorita i na gostovanju u Torshavnu, glavnom gradu Farskih Otoka, pobijedili domaći B36 s 2-1 (1-1) u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za grupnu fazu Konferencijske lige. B36 je poveo u 33. minuti pogotkom Hannesa Agnarssona. Iz dvojbeno dosuđenog kaznenog udarca Niko Janković je u 41. minuti postigao izjednačujući pogodak za Rijeku. Početkom drugog poluvremena, u 48. minuti, Bruno Goda je bio strijelac za vodstvo Riječana. Konačnih 3-1 postavio je Stjepan Radeljić u 88. minuti.

Iako je domaća momčad od prvog zvižduka pokazala da će prije svega pokušati ne primiti pogodak, već u u drugoj minuti zatresla se vratnica riječkih vrata kad je Afganistanac Skandari uputio nezgodan ubačaj.

No, nakon toga je Rijeka ovladala loptom i nizala dobre situacije u kaznenom prostoru domaće momčadi. No, domaći vratar Lamhauge i nepreciznost izabranika Sergeja Jakirovića doveli su do toga da se B36 uspijevao obraniti. Niko Janković, Marco Pašalić, Franjo Ivanović i Lindon Selahi su pokušavali, ali nisu uspijevali poslati loptu u mrežu.

U jeku riječkih napada, u 33. minuti su domaći nogometaši po lijevoj strani krenuli u kontranapad koji nije djelovao posebno opasno do ubačaja prema kaznenom prostoru. Lopta je na svom putu pogodila Stjepana Radeljića i idealno se odbila za Hannesa Agnarssona koji je primio loptu i mirno ju poslao uz desnu vratnicu pokraj nemoćnog Nediljka Labrovića.

Pitanje je bi li Rijeka do kraja prvog poluvremena uspjela izjednačiti da nije bilo dvojbenog kaznenog udarca dosuđenog u 39. minuti. Finski sudac Mohammed Al-Emara vidio je igranje rukom jednog od domaćih igrača kod ubačaja Portugalca Veige. Nije sporno da je lopta pogodila igrača u ruku koja je bila daleko od njegovog tijela, ali je dojam da se to dogodilo izvan kaznenog prostora. No, kako u ovoj fazi natjecanja nema VAR tehnologije, mogućnosti za provjeru nije bilo pa je odluka finskog suca ostala. Odgovornost je preuzeo Niko Janković i u 41. minuti poslao loptu u mrežu silovitim udarcem po sredini gola.

Pogodak je skinuo teret s leđa riječkih nogometaša koji su od početka drugog poluvremena pokazali odlučnost da se s Farskih Otoka vrate s prednošću. I do nje su stigli već u 48. minuti. Marco Pašalić izveo je udarac iz kuta, a najviši u skoku bio je Bruno Goda. Njegov udarac glavom s pet metara vratar Lamhauge je obranio, ali je Goda bio prvi na odbijenoj lopti i uspio je ugurati u mrežu za vodstvo Riječana.

U 67. minuti Rijeka je bila blizu trećeg pogotka. Oduzeta lopta Pašalića inicirala je situaciju za udarac Tonija Fruka sa 18 metara. Vratar domaće momčadi se opružio i uspio toliko promijeniti putanju lopte da je ona udarila u gredu i odbila se u polje.

No, kad se već nije uspio upisati u strijelce, Fruk je u 88. minuti postao asistent za pogodak. S lijeve strane je izveo slobodan udarac. Lopta je prošla sve do suprotne vratnice, gdje je na nju natrčao riječki stoper Stjepan Radeljić i iz neposredne blizine ju poslao u mrežu za konačnih 3-1 i dva gola prednosti za uzvratnu utakmicu koja je na rasporedu 17. kolovoza na Rujevici.