Urota FIFA-e protiv Hrvatske! Koliko pobjeda im treba da se uvjere?

SUBOTA, 23.6.

Nakon Zagrepčana, evo i Splićani marširaju u Povorci ponosa. Dobro, nema ih baš puno, ali povorka se kotrlja ulicama. Hoda ih par stotina, a osigurava “duplo više policajaca”, kako izvještava novinarka javnog servisa. Dok oni hodaju, na Medvedgradu se, povodom Dana državnosti, okupile hrvatske povijesne postrojbe. Svi su tu, jedino nema partizana i ustaša. Dobro, partizani su se jučer okupili u Brezovici, pa nisu stigli. Bit će da su i ustaše tamo. Ne mogu jedni bez drugih.

NEDJELJA, 24.6.

Na oduševljenje demokratske Europe, svih arestiranih boraca za ljudska prava, novinara, oporbenjaka svih vrsta Kurda i naivaca koji traže više demokracije,Tayyip Erdogan potvrđen je u prvom krugu, tako da i dalje ostaje sultan Turske i dijela uzbudljive Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme se Bero, mladi aga SDP-a, lider s velikim potencijalima i nesagledivim posljedicama za SDP, također proglasio sultanom, ali za sada samo na twiteru. Idući korak je facebook. Polako.

PONEDJELJAK, 25.6.

Plenki nam je otkrio humorističke potencijale. Na Dan državnosti, nakon Mise za Domovinu, u maniri stand up komičara izišao je pred novinare i izjavio kako ćemo sada, kada su stotine tisuća ljudi napustile Hrvatsku, “stvarati preduvjete da ljudi ostanu”, ali zato, otkad ih nema, nama pada nezaposlenost. Nakon toga, u povijest se direktno upisao izjavom da je u Africi nizak standard i da bi oni “vapili da imaju standard kakav je u Hrvatskoj.”

UTORAK, 26.6.

Urota FIFA-e protiv Hrvatske! Umjesto da nas direktno proglase svjetskim prvacima, jer je i slijepcima jasno da smo najbolji, iz nekih samo njima znanih pravila, tjeraju nas da igramo s Islandom. Dalić demonstrira silu i mijenja dvije trećine ekipe i pobjeđuje Island. E pa, ako ovo nije dovoljno... Međutim, naporna FIFA izgleda traži da naši igraju i dalje, pa nam nakon islandskih vikinga, šalje i danske. Koliko im pobjeda treba da se uvjere da smo najbolji?

SRIJEDA, 27.6.

Sjedi mladi aga SDP-a Bero na trgu Iblerovom, te se pita: “Što je b'jeli u gori zelenoj? Il' su snijezi, il' su labudovi”? Mladi mu gongovac Zelić na to odgovara: “Nit' su snijezi, nit su labudovi. To su golubovi koji nose pismo”! Tako je aga Bero primio pismo stranačke oporbe u kojem stoji: “Pišemo ti pismo da zajedno više nismo”. Otad Bero sjedi na istom mjestu i u nebo gleda. Kada ga pitaju što tamo sjedi, on im kaže da čeka golubove. Navodno stiže još pisama. Od oporbe, srca kamenoga...

ČETVRTAK, 28.6.

Sve se diglo na noge zbog mirovina i tjelovježbe ministra Pavića. Dobro, netko igra nogomet, netko vozi bicikl, a ministar uzme sjekiru, pa sječe. Krenuo tako sjeći drugi mirovinski stup, pa ga odmah napalo. On kaže da je u pitanju sukob generacija, jer bi umirovljenici, zamislite, odmah veće mirovine, a on se bori da budući umirovljenici uopće dobiju mirovinu. Zaboravlja pri tome da će mnogi budući umirovljenici imati puno veće mirovine, jer će one biti – inozemne.

PETAK, 29.6.

Panika u danskom taboru! Novinari izvještavaju da su igrači počeli pakirati kofere kada su vidjeli sve rodove Hrvatske vojske da s razvijenim barjacima uzvikuju podršku Vatrenima! Ne možemo i protiv vojske, pa oni ni rat nisu izgubili, kamoli nogometnu utakmicu, poručuju Danci. Krstičević odgovara da je podignuo vojsku na noge junačke, tek kada je čuo da protivnika zovu “danski dinamit”! Dalić mu poručuje da ne brine, jer i u Rebićevim nogama ima dinamita...