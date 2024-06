Oduševili su sve na Euru pa upali u veliki problem. Jedna stvar posebno je zanimljiva

'NISAM TO OČEKIVAO'

Izluđivao vatrene pa se šokirao zbog Modrićevog zahtjeva: 'Poslao je djelatnika HNS-a do mene, iznenadio sam se...'

"Iznenadio sam se. Netko iz HNS-a mi je prišao i rekao mi da Modrić želi moj dres. Nisam to očekivao i odmah sam stao razmišljati što sam to učinio da me igrač poput Modrića prepozna i da zna tko sam", ispričao je napadač Athletic Bilbaa