Kustić: 'Jedini neuspjeh je bila Albanija.' Ozbiljno se osvrnuo na suđenje Nizozemca

Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se s Europskog prvenstva, nažalost bez plasmana u drugi krug. Nisu vatreni igrali loše, ali nedostajalo je sreće, jer u dvije utakmice gol smo primili duboko u sudačkoj nadoknadi. Za rezime prvenstva pitali smo predsjednika HNS-a Marijana Kustića.

Kojom biste ocjenom od 1 do 5 ocijenili nastup Hrvatske na Europskom prvenstvu, je li ovo bio neuspjeh i jeste li se iz Njemačke ipak vratili razočarani s obzirom na to da Hrvatske nema u drugom krugu, a tamo su znatno niže rangirane selekcije – Gruzija, Turska, Slovenija, Slovačka, Austrija?

Albanija jedini kiks

– Naš je prioritet uvijek plasman na veliko natjecanje, a kad se plasiramo, onda je to prolazak skupine. U Njemačkoj smo imali objektivno najtežu skupinu, jedinu s tri reprezentacije iz svjetskih top 10, ali nismo ostvarili cilj i ne krijemo da smo razočarani. Ne volim ocjene, ali kad se podvuče crta, ovo je najuspješnija reprezentacija u povijesti hrvatskog nogometa, i to uvjerljivo.

Koji su glavni razlozi ispadanja Hrvatske nakon natjecanja po skupinama? Slažete li se komentatorima da je Hrvatska izgubila na svojoj kvaliteti, brine li vas to?

– Komentari, pa i kritike dio su nogometa, a kao predsjednik Saveza analizu bih prepustio struci. Naš neuspjeh ponajprije je utakmica s Albanijom, od koje smo sigurno bolja reprezentacija, i tu možemo žaliti što nismo bili pravi, posebno u prvom poluvremenu. Primili smo dva puta gol u zadnjim minutama i nismo prošli kako smo nekad ranije znali. Ovi su nas momci naučili na medalje, no uvijek moramo biti na gornjoj granici mogućnosti da bismo ostali među najboljima, jer i drugi rastu. Mi podcjenjujemo Austriju ili Švicarsku, recimo, no te reprezentacije nisu slučajno dobre na ovom Euru – oni to pokazuju godinama već i u mlađim uzrastima, ulaže se jako puno i radi se kvalitetno. Svjestan sam da je letvica kod nas jako visoko podignuta nakon tri izuzetna i izvanredna uspjeha, i neka je tako jer su nam ti rezultati donijeli puno veselja i samopouzdanja. Trebamo i dalje biti optimistični i ambiciozni, no putem i svjesni da nismo jedini koji imaju talent i kvalitetu te da je svako novo natjecanje nova borba i novo dokazivanje, kako nama tako i drugima. Nismo pretplaćeni na polufinala kao što se ponekad kod nas prikazuje, ali uvjeren sam da imamo svijetlu budućnost.

Koje biste pozitivne stvari vezane za našu reprezentaciju izdvojili s Eura?

– Ono što mene raduje jest što sam vidio da je i u ovim izazovnijim okolnostima, gdje su slabiji rezultat pratile i ozbiljnije kritike medija i javnosti, u momčadi vladala atmosfera zajedništva, podrške i vjere. Bez obzira na rezultatski loš uvod protiv Španjolske pa potom na ono razočaranje i primljeni gol u zadnjoj minuti protiv Albanije, momčad nije pala, štoviše podignula se i odigrala inspiriranu, najbolju utakmicu protiv europskog prvaka Italije. Tu smo pokazali i nogometnu kvalitetu, ali i onu mentalnu snagu koja krasi ovu ekipu. Protiv Albanije vratili smo se iz zaostatka, protiv Italije vratili smo se nakon propuštenog kaznenog udarca. Nažalost, nismo izdržali do kraja, a na stožeru je da prepozna i ukloni razloge zbog kojih je do toga došlo. No ono što svakako nosim kao najpozitivniju uspomenu iz Njemačke jest nevjerojatna podrška koju smo imali od naših navijača. Nikada u povijesti reprezentacije nismo imali toliku podršku kao u Berlinu, u kojem je bilo više od 50 tisuća naših navijača, a potom smo i u Hamburgu i u Leipzigu imali još desetke tisuća naših navijača. Zaista im hvala na tome i vjerojatno nam je svima najviše žao upravo zbog te neponovljive podrške u Njemačkoj što reprezentacija nije uspjela ostvariti bolji rezultat.

Je li opravdan gnjev na nizozemskoga suca Makkelieja? Je li HNS uputio službeni prigovor nadležnima u Uefi na njegovo suđenje?

– Razumljivo je da poslije utakmice postoji žal, frustracija i ljutnja kada imate sve u svojim rukama i onda u 98. minuti ostanete bez svega. Možemo govoriti o minuti ili dvije predugoj nadoknadi ili nekom faulu, ali činjenica je da u vrijeme VAR-a više nema onih velikih propusta kao što bi to bilo da za nas nije dosuđen kazneni udarac. Nekakav službeni prigovor ovdje ne bi imao svrhe, ali HNS će kao i do sada uvijek zastupati svoje interese u odgovarajućim forumima Uefe i Fife. Slažem se s izbornikom Dalićem da svakako ne trebamo tražiti alibije u sucu, već da mi moramo analizirati zbog čega nam se dogodilo da dva puta primamo gol u zadnjim minutama utakmice.

Dobri odnosi s Uefom i Fifom

Slažete li se s izbornikom da Hrvatska nema dobar status u Fifi i Uefi, misleći pritom na termine igranja i delegiranje sudaca? Smatrate li da bi takvi izbornikovi istupi mogli imati negativan odjek u nogometnim institucijama?

– HNS ima jako dobar status i kod Fife i kod Uefe, iza toga u potpunosti stojim. Imamo odličan odnos s predsjednikom Uefe Aleksanderom Čeferinom. I u krovnim kućama imamo snažnu podršku za brojne nogometne i infrastrukturne projekte. Razumijem da izbornik Dalić sve gleda isključivo kroz rezultatsku i sportsku prizmu pa ponekad osjeća neke poteze kao nepravdu. Svjestan sam da Hrvatska nekada dobiva lošije termine utakmica od nekih velikih zemalja, ali nije to zato što nas netko ne voli ili zato što nekome smetamo. Jednostavno tako diktiraju TV kuće pa najveća tržišta dobivaju najbolje termine. To je tako u svakom sportu koji želi maksimizirati komercijalne prihode, od čega na kraju dana financijsku korist imaju i savezi i reprezentacije. Tako rade i NFL i NBA i Premiership i svako ozbiljno natjecanje na svijetu – ime i tržište imaju veći značaj od samih sportskih rezultata. Postoje, naravno, mjesto i vrijeme gdje se zastupaju interesi hrvatskog nogometa te ćemo ih tamo i štititi.

Jeste li nakon Eura razgovarali s izbornikom o njegovu statusu – možete li kategorički reći da će Zlatko Dalić voditi Hrvatsku i u Ligi nacija najesen?

– Razgovarali smo i on će voditi hrvatsku reprezentaciju i u sljedećem ciklusu. Zlatko Dalić potpisao je najveće uspjehe hrvatskog nogometa u povijesti te je do ovog Eura ostvario apsolutno sve ciljeve koji su pred njim postavljeni, s time da je tri puta te ciljeve apsolutno nadmašio i vodio nas do dvije svjetske medalje i srebra u Ligi nacija. Jedna slabija završnica ne smije, neće i nije poljuljala našu vjeru u njega. Dojma sam da izbornik ima i energiju i ambiciju, da ga je ovaj Euro motivirao još više i da je prepoznao što treba napraviti uoči novog ciklusa. Pred nama je Liga nacija, koja će biti idealno okruženje za jedan, nazovimo ga, manji remont i za slaganje ekipe koja će biti spremna za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026., koje je novi veliki cilj ispred nas.

Jeste li nakon Eura razgovarali s kapetanom Modrićem, ostaje li on u reprezentaciji za sljedeći dvogodišnji ciklus ili će se oprostiti?

– S Lukom sam razgovarao, no sadržaj tog razgovora ostat će između nas. Kao što to i cijelo vrijeme govorim, Luka je zaslužio sam donositi i potom obznaniti odluke o svojoj karijeri, kako klupskoj tako i reprezentativnoj. Radi se o našem najvećem igraču svih vremena, nogometnoj veličini i dokazanom lideru koji svakog igrača čini boljim na terenu i izvan njega jer primjerom pokazuje kako se radi, kako se pristupa utakmicama i treningu i kako se bori za hrvatski dres. Dok god je Luka voljan, željan i spreman biti dio te priče, nitko sretniji od izbornika, suigrača i svih nas, ali ta je odluka apsolutno i jedino na njemu.

