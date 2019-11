UŽIVO Čarobnjak Messi! Barca vodi 2:0, Niko Kovač mogao bi postati novi trener Nijemaca

Smirila se malo Barcelona pred kraj poluvremena, ali za malo zanimljivosti pobrinuo se Suarez koji je loptom pogodio suca u glavu. Izazvalo je to uzdahe na stadionu, a igrat će se dvije minute sudačke nadoknade gdje će se sudac Clement Turpin stići oporaviti.

IZOSTANCI KOD BORUSSIJE Info

No, ako izgube, a Inter pri tom pobijedi Slaviju u Pragu, past će na treće mjesto prije posljednjeg kola. Podsjetimo, neriješeno je bilo i na Signal Iduni, no ovog su puta obje momčadi uskraćene za važne igrače. Žuto-crni će u Barceloni igrati bez bivšeg igrača Blaugrane i drugog topnika momčadi Paca Alcácera koji je ozlijedio koljeno ovog vikenda protiv Paderborna (3:3), ali i Danca Thomasa Delaneya kojeg zbog ozljede skočnog zgloba neće biti do kraja godine.