Obrvan otkrio: Imamo problema s ozljedama, ali se nadamo da ćemo ih sanirati

Trener hrvatskog rukometnog prvaka PPD Zagreba Ivica Obrvan uoči susreta 6. kola skupine A Lige prvaka protiv Montpelliera, koji će se igrati u srijedu u zagrebačkoj Areni s početkom u 20.45 sati, naglasio je kako su nositelji igre francuskog sastava mladi igrači iz njegove vlastite akademije.

"Nakon zadnjeg susreta s Elverumom imali smo i imamo određenih problema s nekim sitnijim ozljedama. Riječ je konkretno o ozljedama Filipa Vistoropa i Sandra Obranovića, no nadam se da ćemo to sanirati do dvoboja s Montpellierom. Što se tiče naših protivnika, riječ je o jednoj vrhunskoj i radnoj ekipi koju jako dobro poznajem iz dana koje sam proveo u Francuskoj. Imaju istog trenera već više od 20 godina, dosta jak roster i odlične mlade igrače iz vlastite akademije koji su u ovom trenutku nositelji njihove igre. U prvom redu to su njihov prvi strijelac Julien Bos i Kyllian Villeminot koji je programiran da bude nositelj njihove igre, ali i igre francuske reprezentacije u narednim godinama. Treba spomenuti i braću Lenne, iskusnog reprezentativca Valentina Portea, ali i sjajnog šutera Karla Walliniusa iz Švedske koji jako dobro radi i odlično se uklapa u njihov sustav igre. Riječ je o ekipi koja je uvjerljivo svladala Kiel i koja je sinoć izgubila od bogatog PSG-a primivši gol u zadnjoj sekundi, ali isto tako i o ekipi koja ponekad zna izgubiti utakmicu od nešto slabijih protivnika poput Cesson Rennesa ili Istresa. Favoriti su bez daljnjega, ali moguće ih je i pobijediti ukoliko nemaju taj svoj radni dan u kojemu tempom doslovno 'gaze' protivnika. Što se nas tiče, mi ćemo svakako nastojati pružiti svoj maksimum i prikazati sve ono dobro što smo ove sezone već pokazivali. Meni kao treneru neprihvatljivo je tek drugo poluvrijeme s Aalborgom gdje smo se predali, ali u svim drugim susretima apsolutno smo htjeli, željeli i borili se do kraja. S dobrim dijelom utakmica sam zadovoljan kako smo izgledali. Imali smo i igru i borbenost i to me kao trenera ipak veseli, premda je rezultat izostao" rekao je Obrvan.

Nakon pet odigranih kola Montpellier je drugi na ljestvici skupine A sa sedam bodova, dok je PPD Zagreb sedmi j jednim bodom, no za šestim Vardarom zaostaje četiri boda.

I srednji vanjski hrvatskog prvaka Filip Vistorop svjestan je kako će u srijedu igrati protiv snažnog protivnika, no ipak s optimizmom gleda prema dvoboju s Montpellierom.

"Oni su sigurno kvalitetna ekipa i očekujem za nas dosta tešku utakmicu. U posljednje vrijeme Montpellier se digao u formi i to se vidi po rezultatima. Jučerašnji poraz od Pariza ne znači previše za njihovo samopouzdanje i formu, moguće je tek da će im noge biti nešto teže nego inače. Što se nas tiče, mogu reći da imamo sjajnu pripremu za svaku utakmicu i da se kroz svako prvo poluvrijeme vidjelo da smo spremni. Želja je da u srijedu odigramo oba poluvremena na visokoj razini i iskreno se nadam da ćemo na koncu stići do prve pobjede", kazao je Vistorop.

Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite biti će omogućen i ulaz gledateljima uz predočenje EU digitalne COVID potvrde i osobnog identifikacijskog dokumenta. Gledateljima koji ne posjeduju spomenutu potvrdu (djeca do 12 godina su oslobođena ovog pravila), organizirano je testiranje brzim antigenskim testom po cijeni od 70 kuna na platou Arene Zagreb od 18 sati. Nakon utvrđivanja negativnog rezultata istima će biti izdana potvrda potrebna za ulazak. Sve ulaznice su besplatne i mogu podignuti na blagajni Arene Zagreb također od 18 sati.