Objavio kako provodi dane u izolaciji: Sada ga svi ismijavaju zbog jednog detalja

U Engleskoj se zbog koronavirusa ne igra nogomet pa brojni nogometaši sada u miru svog doma provode dane i smišljaju razne načine kako se riješiti dosade.

Nogometaš Norwich Timm Klose odlučio se pohvaliti svojim pratiteljima kako on to radi pa je fotografirao laptop i kako na njemu popularni Netflix.

I dok popularni izraz 'Netflix&chill' brojni koriste u ove dane prisilnog odmora, čini se kako Klose ipak ulaže određenu količinu napora uz Netflix.

Naime, na fotografiji su pratitelji brzo uočili jedan prozorčić koji otkriva kako Klose uz Netflix voli pogledati i filmove za one iznad 18 godina. Naime, na fotografiji se jasno vidi kako gleda i PornHub.

Ubrzo nakon objave krenuli su brojni šaljivi komentari na račun nogometaša, a čini se kako će to biti i razlog zbog kojeg će dva puta provjeriti fotografiju prije nego li je objavi idući put.

Foto: Timm Klose/Instagram

Timm Klose appears to be taking advantage of PornHub's free premium access during coronavirus. You should too.