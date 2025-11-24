Objava s treninga Hajduka pokazala u kakvom je stanju Livaja: Navijačima će past mrak na oči

Nogometaši splitskog Hajduka u subotu su doživjeli najteži poraz u Jadranskim derbijima. Rijeka je uvjerljivo na Rujevici slavila pobjedu od čak 5:0. Puno je bilo kritika na Hajdukovu izvedbu, a onda je sve to još malo zakuhao trener Gonzalo Garcia izjavivši kako je Marko Livaja odbio otići na zagrijavanje jer ga je navodno bolio trbuh.

Pravu istinu sa sigurnošću ne znamo, ne zna se je li njihov odnos narušen ili je Livaju uistinu nešto mučilo sa zdravljem. Kako bilo, na fotografijama koje je objavio Hajduk, Livaja izgleda zdravo i spremno, a na jednoj od fotografija jasno se vidi kako se uspio othrvati naletu dvojice suigrača.

Veliko je pitanje kako će sada reagirati navijači bijelih pošto je Livaja odbio ući u igru, što je sigurno neprofesionalan potez, jedan je od najplaćenijh igrača lige, kapetan je momčadi i svakako je trebao ispoštovati trenera. Naravno, Garcijin potez se nije činio logičnim jer nema smisla uvoditi Livaju nekoliko minuta prije kraja pri visokom zaostatku.