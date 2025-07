'O Luki Modriću mogu reći samo jednu ružnu stvar. To se nikada neće promijeniti'

Hrvatska legenda Luka Modrić danas će možda odigrati svoju posljednju utakmicu za Real Madrid. Svaka sljedeća mogla bi mu biti posljednja u slučaju poraza te spadanja sa Svjetskog klupskog prvenstva, jer nakon njega postaje slobodan igrač. Od iduće sezone vjerojatno će biti novi igrač talijanskog Milana. O njemu je govorio njegov kapetanski zamjenik, Federico Valverde.

- Luka Modrić je uzor, vrlo važan za sve nas. Osvojio je sve, ne mora više ništa osvojiti da bi imao ljubav cijelog svijeta. Igramo kao starteri, ali on je najhvaljeniji igrač na terenu. On je primjer svima, to će uvijek biti, čak i ako nas napusti. Uvijek će biti naš Luka Modrić, uvijek Luka Zlatna lopta, naša desetka. To se nikada neće promijeniti - rekao je Valverde.

- O njemu mogu reći samo jednu ružnu stvar, a to je da se jako naljuti kad ne pobijedi na treningu - izjavio je Urugvajac kroz smijeh.

Podsjetimo, Real od 21 sat u osmini finala SP-a klubova igra protiv Tudorovog Juventusa.