Novi Hrvat debitirao za Bayern: Najmlađi je kapetan u povijesti nogometa

Nogometaši Bayerna nalaze se u Dohi, gdje su jučer protiv RB Salzburga odigrali prijateljsku utakmicu bogatu golovima (4:4). Sa svake je strane u početnom sastavu bilo po jedno poznato 'vatreno' lice - Josip Stanišić u redovima Bavaraca, Luka Sučić kod Austrijanaca. A u nastavku je priliku dobio i treći Hrvat.

Riječ je o Lovri Zvonareku (17), koji je u 63. minuti zamijenio Sergea Gnabryja i tako upisao svoj debi za njemačkog prvaka. Talentirani veznjak član je druge momčadi kluba, no Julian Nagelsmann odlučio ga je povesti na pripreme kako bi dobio još širu sliku o mladiću koji je već postao kapetan hrvatske U-19 reprezentacije.

A draw in our final game before the Bundesliga restart.



🔴⚪ #FCBSAL 4-4 pic.twitter.com/UTN1uNutRl