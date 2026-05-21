Norveška se vraća na Svjetsko prvenstvo nakon 28 godina: Poznato i s kojim igračima

Stale Solbakken, izbornik norveške nogometne reprezentacije, objavio je popis igrača koje vodi na Svjetsko prvenstvo gdje se Norveška plasirala po prvi puta nakon 1998. godine.

Predvodnici sadašnje norveške generacije su sjajni strijelac Erling Haaland i odlični vezni nogometaš Martin Odegaard, igrači koji su Norvešku vodili do svih pobjeda tijekom kvalifikacija za ovoljetno Svjetsko prvenstvo.

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najveće dvojbe 58-godišnji izbornik Solbakken je imao u veznom redu te je na iznenađenje nekih s popisa izostavio Arona Donnuma i Felixa Horna Myhrea, igrače Toulousea i Branna, koji su imali značajnu ulogu tijekom kvalifikacija.

Na SP-u se Norveška nalazi u iznimno teškoj skupini s Francuskom, Senegalom i Irakom.

Norveška na Svjetskom prvenstvu 2026.

Vratari: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburg)

Obrana: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo Glimt), Kristoffer ‌Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking)

Vezni red: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers)

Napad: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo Glimt).