PRVI PROTIVNIK VATRENIH

Engleski mediji: Tuchel se za svjetsko prvenstvo odrekao tri velike zvijezde

International Friendly - England v Japan
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.05.2026.
u 20:56

Cole Palmer i Phil Foden su još donedavno figurirali kao najjače karike engleske reprezentacije, ali im je očito slaba klupska sezona uvjetovala izostanak kako javljaju otočki mediji

Engleski mediji su tijekom četvrtka objavili da se na reprezentativnom popisu engleskog izbornika Thomasa Tuchela, koji će službeno biti objavljen u petak, neće naći Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden i Fikayo Tomori.

U pitanju su dva obrambena igrača Maguire i Tomori koje je Tuchel zvao u reprezentaciju prilikom posljednje akcije, a to su bile prijateljske utakmice protiv Japana i Urugvaja. Za englesku reprezentaciju je 33-godišnji Maguire, inače igrač Manchester Uniteda, upisao 66 nastupa u karijeri te je pritom postigao sedam golova. Cole Palmer i Phil Foden su još donedavno figurirali kao najjače karike engleske reprezentacije, ali im je očito slaba klupska sezona uvjetovala izostanak kako javljaju otočki mediji. Palmer se u svom Chelseaju borio i sa ozljedama, dok je Foden potpuno izgubio mjesto u udarnoj momčadi Manchester Cityja te je minute skupljao ulazeći s klupe.

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine

Tijekom karijere je 24-godišnji Palmer odigrao 14 utakmica za reprezentaciju uz dva pogotka, dok je godinu dana stariji Foden upisao 49 nastupa uz četiri gola.

„Bio sam uvjeren da ovog ljeta mogu imati važnu ulogu u reprezentaciji nakon dobre sezone koju sam imao. Ova me odluka potresla. Cijelu godinu sam čekao SP i predstavljati svoju zemlju. Igračima želim sve najbolje“, poručio je uzdrmani Maguire.

Engleska se na Svjetskom prvenstvu nalazi u skupini L gdje je i Hrvatska. Preostala dva sudionika skupine su Gana i Panama.

Upravo će Hrvatska i Engleska odigrati utakmicu prvog kola skupine L, a dvoboj se igra u Dallasu 17. lipnja s početkom u 22 sata po srednjeeuropskom vremenu.
