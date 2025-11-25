Nogometnom izborniku dijagnosticiran tumor: 'Bio sam šokiran kad su mi to rekli'

"Malo je šteta, treniranje je za mene gotovo", rekao je Norvežanin Hareide domaćim novinama, te priznao da je bio šokiran kada mu je ljeti postavljena dijagnoza.

Hareide zbog bolesti teško govori i ima motoričkih problema, a kazao je da bi volio barem doživjeti Svjetsko prvenstvo 2026., na koje se Norveška kvalificirala prvi put od 1998.

Hareide je jedan od najpoznatijih nogometnih trenera u Skandinaviji. Osim spomenutih reprezentacija, vodio je i Brondby, Viking Stavanger, Rosenborg Trondheim i Malmö. Nakon prekida suradnje s Islandom, nedavno je radio kao televizijski komentator za domaću postaju NRK.