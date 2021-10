Nikola Jurčević o pobjedi Dinama: Sve je moglo otići i u drugom smjeru!

U studiju Večernji TV-a jučer je gostovao Nikola Jurčević. Bivši nogometaš Dinama u razgovoru s našim novinarom Željkom Jankovićem osvrnuo se na igru momčadi Damira Krznara u drugoj utakmici u skupini Europske lige, protiv Genka.

– Dinamo se nakon lošijih igara, pogotovo u susretu s West Hamom, vratio na “tvorničke postavke”. Jako je važna psihološka priprema, a Dinamo je pokazao da je vrlo nezgodan kada je u vrhunskom izdanju. No, kad malo padne, vidjeli smo u susretima s West Hamom i Sheriffom kako to onda izgleda – kazao je Jurčević i dodao:

– U gotovo svakoj utakmici Livaković skine šansu i onda utakmica ode na Dinamovu stranu. Genk je tražio ritam i igru, a onda se otvarala prilika za kontre i polukontre. Prvi gol strahovito puno utječe na utakmicu. Vidjeli smo da je Dinamo najopasniji kada suparnik ostane s četiri-pet igrača u napadu. No, budimo realni, utakmica je u prvom poluvremenu mogla otići i u drugom smjeru.

Slijedi Rapid.

– To je nepredvidiva momčad, u lošoj je formi, u prvenstvu Austrije pretposljednja. Mislim da je to danak tome što igra u Europi. Dinamu se takvo što neće dogoditi jer Dinamo Hrvatsku ligu prolazi rutinski. Povremeno će mu se dogoditi kiks, ali očekujem da će biti prvak.

Komentirao je i slučaj suca Ivana Bebeka.

– Ne sviđa mi se dimenzija koja se tome pridaje, više mi se sviđa što su se odnosi počeli normalizirati. Sve je to jako zamarajuće i nepotrebno se stvara napeta situacija. Tom slučaju ne bih davao preveliku pozornost. U toj priči pobjegle su dvije-tri neprimjerene riječi, ali nije to tako dramatično. Nije uvreda reći da je u Splitu toliki navijački pritisak i da Hajduk uvijek želi povesti s 2:0. Takav je slučaj i s Galatasarayem ili bilo kojim drugim klubom s temperamentom. Na to se nadovezala i ona situacija s Livajom, ne znam je li to bilo za penal. Ta situacija treba završiti s povjerenjem, s nekom sankcijom jer se trebaju poštovati protokoli. Bebeka ne bi trebalo drastično kazniti, on je sudac koji ima gard. Drago mi je da je Hajduk napokon jak i neka jednom i on bude prvak. Neki iz Zagreba mi i zamjere što to kažem.