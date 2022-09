Nije lako biti navijač PPD Zagreba, stigao je novi poraz...

Biti navijač rukometaša PPD Zagreba nije biti lako na početku sezone u elitnoj skupini Lige prvaka. Nakon domaćeg poraza od danskog Gudmea, uslijedio je novi, uvjerljiviji poraz u gostima kod Magdeburga (25:35). Zagrebaši su se još koliko-toliko dobro držali dvadesetak minuta, a onda su krajem prvog poluvremena posustali. Početkom nastavka "plinari" su potpuno pali pa je domaćin lako stigao do druge pobjede u skupini. Opet je obrana primala jako puno pogodaka, pogotovo s desnog krila. Prodavali su domaćini dvostruke cepeline, s krila na krilo i pomalo čudno zvuči podatak da je vanjska linija Magdeburga bio slabiji dio momčadi, a tu su inače najjači. Ne sjećamo se, a vjerojatno ni sam Magnusson, desni vanjski, kada je postigao na jednoj utakmici tako malo pogodaka (dva) kao protiv PPD Zagreba.

- Svaki poraz je težak pogotovo kada si profesionalni sportaš. Dobro smo se držali na početku, bili smo agresivni u obrani. Onda se dogodio pad, dogodile su se tehničke pogreške. Domaćin je znao iskoristiti svaku našu pogrešku. Magdeburg je momčad koja svake godine ima visoke ciljeve u svakom natjecanju i vjerujem da im je cilj plasman na završni turnir Lige prvaka – rekao je Jakov Gojun, kapetan PPD Zagreba.

Nakon dva uvodna poraza sljedeći susret bit će za "plinare" imperativ, ne samo za momčad već i za trenera Ivicu Obrvana. U goste dolazi Porto, momčad koja kao i PPD Zagreb nema nijedan bod. Treći poraz u nizu značio bi sigurno "potres" u svlačionici i na klupi hrvatskog prvaka.

- Bilo je lijepo za vidjeti i čuti kako su me domaći gledatelji pozdravili. Ipak sam tu proveo šest lijepih godina. Što se tiče same utakmice, Magdeburg je uzeo sve što smo im dali. Svaka naša pogreška značila je za njih laki pogodak. Naravno da nismo bili pravi, naravno da to mora biti bolje – zaključio je Željko Musa, kruni napadač PPD Zagreba.

U drugoj utakmici skupine GOG Gudme i Dinamo iz Bukurešta (Kuduz 4) odigrali su 38:38. U skupini B francuski Nantes (Pešić 11 obrana) pobijedio je Pick Szeged (Alilović pet obrana) sa 35:30, a Barcelona (Cindrić 3) je svladala Kielce (Karačić 3) sa 32:28.