Nevjerojatno što Filip Hrgović želi učiniti na medenom mjesecu u Africi

Filip Hrgović živi još jedno radno ljeto. Štoviše, hrvatski boksački profesionalac usred je “rudarskog” ljeta kojeg provodi u Miamiju, u dvorani njegova kubanskog trenera Pedra Diaza.

– Sve ide po planu, dobro se trenira, imam dobre sparing-partnere, a čini mi se da je ovaj put najbolja atmosfera dosad – započeo je Filip svoje izvješće, a potom dodao:

– Spariram s dvojicom Rusa, jedan je teškaš koji je u amaterskom boksu nokautirao Wildera, a drugi je lakoteškaš koji iza sebe ima 20-ak profi borbi. Njih su mi, u Miami, poslali moji promotori iz Sauerlanda i sličnih su proporcija kakvih je i moj sljedeći protivnik.

A on se hove Mario Heredia, ima 26 godina i 23 profi borbe iza sebe.

– Za protivnika znam da je prvak Meksika, da ima skor 16-6. Žestok je borac, kao i svi Meksikanci. Nije loš, nije za podcijeniti jer zna boksati. Ipak, kada uzmeš sve u obzir ja sam kvalitetniji borac.

Super mi je u Miamiju

U svom posljednjem nastupu Heredia je pobijedio, nekad zvučno teškaško ime, Samuela Petera.

– Gledao sam taj meč. Iako je bio u nokdaunu, Heredia je dobio tu borbu. Čeka me težak meč.

Hoće li biti težak zbog vrele meksičke krvi ili zbog domaćeg terena koji će Heredia imati 24. kolovoza u meksičkom Hermosiliju.

– Svaki se Meksikanac puno bolje osjeća kada boksa doma nego kada nekamo putuje. U našu borbu on dolazi i najveće pobjede u karijeri i silno je motiviran jer, ako skine i mene, to bi mu bio ulaz u top 20 i velike mečeve. Ja ni u kojem slučaju pobjedom ne dobivam koliko bi on dobio. Što se tiče navijača, neće mi biti prvi put da boksam na gostujućem terenu, bilo je toga dosta u vrijeme kada sam nastupao u Svjetskoj ligi. Čak sam tada i dva puta nastupio u Meksiku.

S obzirom na to da je Hermosilio grad s pustinjskom klimom, u kojem temperatura ljeti zna biti i do 48 stupnjeva Celzijevih, Miami se pokazao kao dobro mjesto za aklimatizaciju.

– I ovdje je jako vruće, no ja to volim, meni to paše. Doduše, ovdje u Miamiju nema nikoga na ulici. Svi su u automobilima ili šoping-centrima. Ja volim takvu klimu, kamo god ideš, nema velikog odijevanja, a dobro je i za trening jer na takvoj temperaturi imunitet teže padne. Nema prehlada.

Što pak posebno on voli vezano za Miami?

– Klimu, španjolski na svakom koraku, dobru atmosferu u dvorani. Grad je lijep, ima sto čuda. Nekako se ovdje dobro osjećam.

Posjećuje li, na slobodan dan, neku od čuvenih tamošnjih plaža?

– Za vrijeme ovih priprema do plaže nisam otišao ni jednom. Od kuće u kojoj ja živim, najbliža je pola sata vožnje, a kako znaju biti gužve, ne želim se do tamo voziti sat vremena da bih ušao u more. No, imam veliki bazen iza kuće pa se tamo namočim.

Tko je sve, ovih dana, s Filipom u toj iznajmljenoj kući?

– Supruga Marinela i ja. Bio je i moj asistent Bruno, no on se preselio u hotel, k sparing-partnerima, da njima bude na usluzi.

O prehrani se pak brine supruga.

– Ona se doista jako dobro brine o meni, kao o nekom golubu. Odemo mi ponekad i u neki restoran, no Marinela kuha gotovo svaki dan, po mojem programu.

Odabranica srca njegova neće biti s njim cijelo vrijeme, a neće je biti ni na borbi u Meksiku.

– To su neka pravila koja sam postavio. Marinela će uskoro u Zagreb jer ja se, kako se borba približava, volim isključiti i osamiti.

Filip i Marinela vjenčali su se početkom lipnja, a za medeni mjesec još nisu imali vremena.

– Moj je pokojni dida govorio da je medeni mjesec svaki dan kada ste svi zdravi. Doduše, moj promotor Sauerland i moj menadžer Željko Karajica, za vjenčani dar su nam poklonili put u Južnu Afriku. Tamo živi tata Sauerland pa će na organizirati neki safari i obilazak nekih prirodnih atrakcija. Moram se pokušati slikati s nekim lavom. Bila bi to slika dva kralja, kralja životinja i budućeg kralja ringa.

U prosincu predborba Joshui

No, prije toga će morati odraditi svoju desetu borbu.

– Moja deseta profesionalna borba trebala bi se održati 14. prosinca u Engleskoj, kao jedna od predborbi uzvratu Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza. Spominjao se i New York, dva tjedna prije, no mislim da će to ipak biti u Engleskoj.

Nakon medenog mjeseca uslijedit će olimpijska 2020. Hoće li ona biti i olimpijska i za Hrgovića?

– Ja želim olimpijsko zlato, zato sam i počeo boksati, a tako sam se i dogovarao s promotorima da mi omoguće da odem na kvalifikacijski turnir u svibnju, a potom i na Igre u kolovozu.

Prepreka tome mogla bi biti suspenzija Hrvatskog boksačkog saveza. Kada ona ističe?

– Nemam pojma. Ne znam ni kada je počela. Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša i predsjednik HBS-a Bono Bošnjak moraju se izjasniti žele li oni ili ne žele imati olimpijskog pobjednika u boksu, prvog nakon Mate Parlova.