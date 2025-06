Nevjerojatna utakmica! Brazilci izbacili Inter, europski doprvaci pali bez zabijenog gola

Nogometaši brazilskog Fluminensea izborili su plasman u četvrtfinale Svjetskog klupskog prvenstva u SAD nakon što su u susretu osmine finala porazili europskog doprvaka Inter sa 2-0. Golove za brazilski sastav zabili su German Cano (3) i Hercules (90+3). Hrvatski reprezentativac Petar Sučić zaigrao je za europskog doprvaka od 54. minute. Bio je to sudar do sada neporaženih sastava. Inter je bio prvi u skupini E s dvije pobjede i remijem, dok je Fluminense bio drugi u skupini F s jednom pobjedom i dva remija.

Brazilski sastav je sjajno ušao u susret i već u trećoj minuti je poveo. Jhon Arias je ubacio s desne strane, lopta je pogodila Alessandra Bastonija, te u visokom luku završila pred vratima. Cano je bio najprisebniji zabivši glavom pored zbunjene obrane talijanskog sastava. Inter je mogao izjednačiti u 11. minuti. Nicolo Barella je dugačkom loptom uposlio Henrika Mhitarjana koji je povratnom loptom odigrao do natrčalog Federica Dimarca, ali je njegov udarac obranio Fabio. Brazilci su zaprijetili i u 30. minuti, prvo je pucao Arias, ali je Yann Sommer obranio, na odbijenu loptu je natrčao Samuel Xavier, pucavši pored gola. Sedam minuta kasnije Inter je imao izglednu priliku, slobodan udarac sa 20 metara, no Demarco je loše pucao. U 40. minuti Fluminense je drugi put zatresao suparničku mrežu, ali je gol Ignacija poništen zbog zaleđa.

U nastavku susreta klub iz Rio de Janeira je imao prvu priliku, pucao je strijelac Canu, ali pored gola. U 62. minuti Arias je sjajno opalio s više od 20 metara, no Sommer je odlično reagirao. Inter je prvu pravu priliku u nastavku imao u 69. minuti kada je Lautaro Martinez glavom spustio loptu do Stefana de Vrija, no nizozemski stoper je pucao pored gola. U 75. minuti Dimarco je ponovo prijetio iz slobodnog udarca, ali ponovo neprecizno. Deset minuta prije kraja lijepu priliku je imao i Lautaro Martinez, ali u njegovom udaru nije bilo siline, pa je Fabio lakoćom zaustavio njegov udarac. Martinez je zaprijetio i u 81. minuti. Ovoga puta je sjajno pucao, no brazilski vratar je fantastično reagirao nogom. Samo minutu kasnije argentinski napadač je ponovo pucao, Fabio je već bio svladan, ali je lopta završila u okviru gola. Inter je nastavio promašivati prilike, u drugoj minuti nadoknade loše je na odličnu povratnu loptu reagirao Carlos Augusto. Kazna za sve Interove promašaje stigla je u trećoj minuti nadoknade kada je Hercules lijepo pogodio s ruba kaznenog prostora za 2-0. U posljednjim trenucima susreta i Dimarco je uzdrmao vratnicu, no nije to bila večer talijanskog sastava.

Fluminense će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika susreta Manchester City - Al-Hilal. Od ranije su poznata dva četvrtfinalna para Palmeiras - Chelsea, te PSG - Bayern Munchen. Prvo srpnja su na rasporedu preostala dva susreta osmine finala. U Miamiju se sastaju Real Madrid i Juventus, dok će u Atlanti igrati Borussia Dortmund i Monterrey.