Nevjerojatna povratnička priča Borne Ćorića, ni sam nije vjerovao da to može napraviti

Nanizao je pobjede nad Musettijem, Nadalom, Bautistom Agutom, Auger-Aliassimeom i Norrieom i sa Stefanosom Tsitsipasom se potukao za naslov na ATP Masters 1000 turniru u Cincinnatiju. Dobio je i finale, uvjerljivo i bez izgubljenog seta (jedini set na turniru izgubio je u drugom kolu protiv Nadala), sa 7:6 (0), 6:2, iako je na početku meča gubio s 1:4 u gemovima. No, Borna Ćorić, znamo to dobro, tenisač je od posebnog materijala, nikad se ne predaje, pa je bez većih problema nadoknadio taj zaostatak i protiv sedmog tenisača svijeta stigao do uspjeha karijere.