Neporaženi Habib želi stati na kraj Conoru- prvaku svih lajavaca

Conor McGregor (30) nije se borio 23 mjeseca, gotovo 700 dana, ali dok ne možemo znati u kakvoj je fizičkoj formi za meč protiv neporaženog Habiba Nurmagomedova, znamo da mu je jezik itekako u formi. Irac je vješto iskoristio prednosti materinjeg mu engleskog i “šamarao” protivnika kako bi potpuno prebacio svjetla pozornice na sebe.

Nije da se Dagestanac nije trudio, ide mu više nego dobro kad treba blatiti protivnika, no u verbalnom obračunu samo je jedan prvak. Čak ako Conor i izgubi u meču za titulu prvaka lake kategorije, svejedno će ostati verbalna sila, trenutačno najprofitabilniji UFC-ov borac današnjice. Čovjek je samo od UFC-ovih borbi zaradio gotovo deset milijuna američkih dolara, čemu treba pridodati barem još triput toliko od marketinških aktivnosti. Kao da to nije dosta, od meča s Floydom Mayweatherom u kolovozu prošle godine zaradio je 30 milijuna dolara i još oko 70 milijuna od popratnih aktivnosti.

Irac se novčano osigurao

Irac se namirio za cijeli život, zato je toliko i izbjegavao novi ulazak u kavez. Habib je najbolji primjer zašto, čovjek je pobijedio u deset od deset UFC mečeva i zaradio jedva milijun dolara. Tim tempom Habib bi se morao boriti 300 puta i svaki put pobijediti da zaradi koliko Conor u jednom meču s Mayweatherom. Iako Conor sve to zna, ego mu nije dao mira, nakon što se UFC odlučio oduzeti mu pojase prvaka, Irac je odlučio ići po ono što mu pripada. Samo, ne za “siću”. Osigurano mu je oko 15 milijuna dolara, a Habibu deset, što znači da obojica mogu biti zadovoljni onime što im je zajamčeno čim stanu nogom u taj kavez 6. listopada u Las Vegasu.

– Diši, klinče, diši, neću te taknuti. Ubit ću te u ringu – govorio je McGregor tijekom službenog fotografiranja, da bi odmah nakon toga počeo vikati da je menadžer njegova protivnika Ali Abdelaziz terorist, ludi terorist.

Nekoć su bili prijatelji

Nisu McGregorove verbalne bravure posebno pomno smišljene ili dosjetljive, ali ne libi se urlati i vrijeđati na nacionalnoj, vjerskoj i rasnoj osnovi, A Habib je imao pokoju dobru izjavu.

– Ja sam UFC-ov Floyd Mayweather, ja sam neporažen i ostat ću neporažen. Stvarno, što će Conor napraviti u ringu? Viski mu protiv mene ne može pomoći – aludirao je Habib na Irčevu ljubav prema zabavama i alkoholu.

No sve to odmah pregazi Conor svojim stilom.

– Dagestanac je pasje govno i ako ga toliko vole kod kuće, znači da u Dagestanu ima mnogo pasjih govana. Pogledajte samo njegovog oca, kukavicu koja me proziva iz daljine – samo je jedan od brojnih primjera kako nisko Conor može otići . A Habibu je teže jer do prije dvije godine Conor i on su bili prijatelji, ali kad je Irac ušao u njegovu kategoriju, počeo ga je ismijavati i zapravo “bildati” cijenu. Ukratko, Conoru je najbitnija samopromocija, kao i zarada. I sve to donijet će minimalno dva milijuna plaćenih PPV (sadržaj na zahtjev) pregleda i samim time minimalno 129,9 milijuna dolara. Naravno, tome treba pridodati desetke milijuna od televizijskih prava diljem svijeta, dvadesetak milijuna od ulaznica u T-Mobile Areni, kao i silan novac koji će oglašivači ostaviti...