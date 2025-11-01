NBA zvijezda suspendirana zbog neumjesnih komentara, klub nije imao milosti

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Memphis Grizzlies suspendirala je svog ponajboljeg igrača Ja Moranta na jednu utakmicu zbog neprimjerenih komentara nakon 112-117 poraza od Los Angeles Lakersa.

Morant je protiv Lakersa odigeao vrlo lošu utakmicu, ubacio tek osam poena uz šut iz igre 3-14, od toga 0-6 za tricu, a na pitanje o tome što se dogodilo tijekom utakmice odgovorio je: "Pitajte stručni stožer".

Nakon što je nekoliko puta ponovio taj odgovor, uslijedilo je pitanje što je trebalo napraviti drugačije kako bi se dobila utakmica Morant je bio određeniji:

"Iskreno, prema njima najbolje bi bilo da ja uopće ne igram. To je u suštini bila poruka nakon utakmice. Super."