#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
IDE NA HLAĐENJE

NBA zvijezda suspendirana zbog neumjesnih komentara, klub nije imao milosti

NBA: Memphis Grizzlies at Phoenix Suns
Mark J. Rebilas/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
01.11.2025.
u 22:26

"Iskreno, prema njima najbolje bi bilo da ja uopće ne igram. To je u suštini bila poruka nakon utakmice. Super.", rekao je Morant

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Memphis Grizzlies suspendirala je svog ponajboljeg igrača Ja Moranta na jednu utakmicu zbog neprimjerenih komentara nakon 112-117 poraza od Los Angeles Lakersa.

Morant je protiv Lakersa odigeao vrlo lošu utakmicu, ubacio tek osam poena uz šut iz igre 3-14, od toga 0-6 za tricu, a na pitanje o tome što se dogodilo tijekom utakmice odgovorio je: "Pitajte stručni stožer".

Nakon što je nekoliko puta ponovio taj odgovor, uslijedilo je pitanje što je trebalo napraviti drugačije kako bi se dobila utakmica Morant je bio određeniji:

"Iskreno, prema njima najbolje bi bilo da ja uopće ne igram. To je u suštini bila poruka nakon utakmice. Super."
Ključne riječi
nba Memphis Grizzlies ja morant

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Mlijekoholičar
Mlijekoholičar
22:34 01.11.2025.

Majmune, kako bi bilo da pogodiš koji koš?

Kupnja