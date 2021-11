NBA pokrenula istragu protiv vlasnika Sunsa zbog rasizma

NBA liga je pokrenula istragu protiv vlasnika Phoenix Sunsa Roberta Sarvera koji je optužen za rasističko i mizogino ponašanje te za stvaranje toksičnog radnog okruženja.

NBA je otvorila istragu protiv vlasnika Sunsa u čijim redovima igra hrvatski košarkaš Dario Šarić, nakon teksta objavljenog na ESPN-u u kojem se detaljno navodi nekoliko slučajeva u kojima je Sarver, koji je bijelac, navodno koristio rasno uvredljiv jezik u razgovorima sa tamnoputim igračima, trenerima i osobljem. Također, navode se i primjeri seksističkog i neprikladnog ponašanja.

"Tužbe u članku ESPN-a iznimno su ozbiljne, mi smo pozvali odvjetničku tvrtku Wachtell Lipton kako bi pokrenula potpunu istragu," objavila je NBA nakon što se članak pojavio na stranici američkog sportskog medijskog diva.

Foto: Chris Coduto Oct 30, 2021; Phoenix, Arizona, USA; Phoenix Suns guard Chris Paul (3) talks with guard Devin Booker (1) in the second half against the Cleveland Cavaliers at Footprint Center. Mandatory Credit: Chris Coduto-USA TODAY Sports

U priopćenju koje je objavljeno nekoliko sati nakon objave priče, izvršni potpredsjednik za komunikacije NBA lige Mike Bass nazvao je tvrdnje "izuzetno ozbiljnima".

"Kada istraga bude završena, njezini će nalazi omogućiti Ligi da poduzme moguće mjere", poručio je Bass.

ESPN je objavio kako je razgovarao s desecima sadašnjih i bivših zaposlenika, uključujući neke koji su detaljno opisali neprimjereno ponašanje Sarvera. Većina navoda je iz anonimnih izvora, ali nekoliko je u zapisniku. Earl Watson, koji je trenirao momčad između 2015. i 2017., jedan je od rijetkih koji je otvoreno osudio Sarverovo ponašanje, tvrdeći da je potonji koristio rasističku riječ.

Vlasnik Sunsa porekao je ili osporio većinu navoda.

"Umjesto izvještavanja o istini, ova se priča temelji na lažnim izjavama. Sada smo u poziciji da moramo opovrgnuti stvari koje se nisu dogodile. Pozdravljam nepristranu NBA istragu koja je naš jedini izlaz za čišćenje mog imena i reputacije organizacije na koju sam jako ponosan," rekao je Sarver.

Glavni menadžer kluba James Jones i predsjednik Jason Rowley stali su Sarverovu obranu, uvjeravajući da je priča "potpuno skandalozna i lažna" te da Sarver "nije ni rasist ni seksist".

Optužbe s kojima se Sarver suočava, ako se pokažu istinite, mogle bi imati ozbiljne posljedice.

Prije sedam godina Donald Sterling, tadašnji vlasnik Los Angeles Clippersa, kažnjen je s 2.5 milijuna dolara i doživotno isključen iz NBA lige nakon što je snimljen kako daje rasističke komentare. Liga je tada prisilila na prodaju franšize.

Sarver je kupio Sunse 2004. za 401 milijun dolara, a franšiza se sada procjenjuje na 1.55 milijardi dolara.