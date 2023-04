Navijači saznali adresu frustrirane F1 zvijezde: Opkolili su mi stan, nemam privatnost

Kućna adresa Ferarrijevog F1 vozača, Monežanina Charlesa LeClerca završila je u javnosti, a njegovi obožavatelji počeli su se skupljati pred njegovim stanom

Stan jednog od najboljih F1 vozača, koji se nalazi u Monte Carlu, već je danima pod ‘opsadom’ njegovih obožavatelja nakon što je njegova kućna adresa procurila u javnost.

Vozač je povodom cjelokupne situacije pokušao apelirati obožavateljima kako dolaziti pred njegovo mjesto stanovanja nije ni najmanje korektno.

- Moja kućna adresa nekako je došla u javnost i to je dovelo do toga da se ljudi okupljaju ispred mog stana, zvone, traže fotografiju i da dijelim autograme. Stvarno sam sretan i uvijek istinski cijenim vašu podršku, ali moram vas zamoliti da poštujete moju privatnost i ne dolazite pred moju kuću - objasnio je Leclerc, te dodao:

- Trudit ću se uvijek stati sa svakim od vas kada me vidite na ulici ili na stazi, ali neću izlaziti iz stana ako dođete ispred. Vaša podrška, bilo osobno ili putem društvenih mreža, znači mi jako puno, no postoje neke granice koje se moraju poštivati - zaključio je.

Charles Leclerc via Instagram Stories:



“For the past few months my home adress has somehow become public, leading to people gathering beneath my apartment, ringing my bell, and asking for pictures and autographs” #F1 pic.twitter.com/KPNmK5kj1K