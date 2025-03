Navijači dobili doživotne kazne zbog transparenta: 'Držite stranu woke ideologiju podalje. Obranite Europu'

Glasgow Rangersi počeli su izdavati doživotne zabrane navijačima koji su tijekom utakmice Europske lige protiv istanbulskog Fenerbahčea tribinama stajali s natpisom: "Držite stranu 'woke' ideologiju podalje. Obranite Europu!" Uefa je ocijenila takav natpis vrijednim ozbiljnih sankcjia.

Iz Uefe su kazali kako transparent smatraju sramotnim i diskriminirajućim. Nakon što su najavili kaznu, škotski klub se odlučio za spomenutu mjeru te će pojedinim navijačima doživotno zabraniti ulazak na stadion. Iz Uefe navode kako bi u slučaju ponavljanja istog postupka moguća kazna biti zatvaranje tribine.

Rangers banner with this message at home to Fenerbahce tonight…



"Keep woke foreign ideologies out. Defend Europe" pic.twitter.com/oC93tVJqJE