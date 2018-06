Navijač u nevolji: To nikad neću zaboraviti, vozili su me pod rotirkom

Hrvatski navijač 37-godišnji Marjan iz Zagreba sigurno nikad neće zaboraviti iskustvo iz Nižnjeg Novgoroda, u noći kad je Hrvatska ostvarila veličanstvenu pobjedu nad Argentinom (3:0).

Kao i velika većina Hrvata otišao ju je proslaviti u središte tog grada. S ostalim članovima navijačke Patrole do gola stigao je u Rock bar u Vaneyevovoj ulici u Sovjetskoj gradskoj četvrti. U jednom trenutku, izgubio je ravnotežu te glavom silovito udario u stepenice ispred noćnog kluba.

[video: 25514 / ]

- Neću lagati, te večeri popio sam kao i većina navijača koji su slavili pobjedu. Pao sam, nisam se uspio dočekati rukama i ozlijedio se, a nakon toga dogodile su se neke stvari zbog kojih sam se uspio vratiti u hotel tek u 20 sati sljedećeg dana - počeo je priču Zagrepčanin vidno izgrebanog lica i s velikim podljevom ispod desnog oka.

Foto: Ivan Halar

Dok mu je iz nosa jako tekla krv ugledala ga je jedna prolaznica te mu odlučila pomoći.

- Stalno je bila uz mene, a meni isprva nije bilo jasno zbog čega. Kasnije sam shvatio da je riječ o volonterki (42) na SP-u. Odmah je otišla po hitnu pomoć koja je bila u susjednoj ulici. Uvjeravao sam ih da mi nije ništa, da će krv prestati teći iz nosa i da me ne trebaju voziti u bolnicu. No, odgovorili su mi da se sjednem, zatvorili vrata vozila, upalili sirenu te se brzo uputili prema bolnici. Bili su jako pažljivi prema meni. Pa u Zagrebu kad čovjek doživi srčani udar hitna ne dolazi po njega dok su mene ovdje praktično zbog ogrebotine vozili pod rotirkom i iskazali nevjerojatnu ljubaznost.

Potom je prepričao što se događalo po dolasku u bolnicu.

- Kad smo stigli počeli su me voditi po bolnici i morao sam obaviti brojne pretrage. Postepeno sam dolazio k sebi te sam odlučio samoinicijativno napustiti bolnicu. Bilo je oko osam sati ujutro. Vraćajući se prema hotelu pored mene je prošlo drugo vozilo hitne pomoći. Zaustavili su se te me upitali jesam li u redu. Potom sam im ispričao što se dotad dogodilo, a oni su me zatražili da im dam osobnu i bolničku dokumentaciju kako bi provjerili je li zaista sve u redu.

[video: 25513 / ]

Pitali su ga i u kojoj je bolnici bio, no nije im znao kazati. Odvezli su ga potom u najbližu bolnicu.

- Ali to nije bila ona u kojoj sam prvotno bio. Nastala je panika jer nismo mogli utvrditi gdje su moji dokumenti. Smjestili su me u bolnički krevet te donijeli mobitel kako bih se javio u hotel. Dečki iz navijačke Patrole odmah su me, naravno, zafrkavali da nisam naletio na stepenice već na šaku. Potom sam kontaktirao veleposlanstvo. Razgovarao sam s jednom ženom i konzulom. Kad su u bolnici utvrdili moj identitet te doznali da sam smješten u istom hotelu gdje je odsjeo i Jakov Kitarović, suprug naše predsjednice Kolinde, počeli su me detaljno pregledavati. Nakon nekog vremena shvatili su da su moji dokumenti kod volonterke koja mi je na početku pomogla. Točnije ona ih je odnijela na policiju.

Ubrzo su policajci došli po Marjana te ga odveli u postaju.

- Uz mene su se tamo zatekli i neki pijani Rusi, ali prvo su razgovorali s menom. No, sve je jako dugo trajalo jer su ručno pisali moje podatke, povijest bolesti te opis događaja. A policijskom službeniku je i neprestano zvonio telefon.

Nakon što je volonterku koja mu je pomogla počastio pićem nevoljama tu nije bio kraj.

- Odlučio sam potražiti taksi kako bih se vratio u hotel, ali željeli su me prevariti i skupo naplatiti vožnju pa sam krenuo na novu lokaciju izvan samog centra Nižnjeg. No, pogriješio sam pravac i nakratko se izgubio na ulicama tog grada. Kad sam konačno stigao na željenu lokaciju kod mosta Kanavinsky pronašao sam i taksi te se konačno nakon svega vratio u hotel oko 20 sati - ispričao je mali poduzetnik Marjan te zaključio kako mu se nikad nije dogodilo nešto slično. A Hrvatsku na velikim natjecanjima prati od Europskog prvenstva u Portugalu 2004. godine.