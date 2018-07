Naslovnica Večernjaka završila na Guardianu: Evo kako izgleda euforija u Hrvatskoj

Velika pobjeda Hrvatske nad Engleskom na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji odjeknula je cijelim svijetom. Građani su diljem zemlje burno slavili golove Perišića i Mandžukića koji su nas odveli do finala i prilike da osvojimo zlatnu medalju.

- Val euforije pogodio je Hrvatsku nakon što je nacionalna reprezentacija pobijedila Englesku 2:1 u polufinalu Svjetskog prvenstva i, sukladno povijesnom postignuću, bio je to val epskih razmjera - piše Guardian koji je za glavnu fotografiju članka objavio naslovnice Večernjeg lista i 24 sata.

Foto: Screenshot/Guardian

- Večernji list je objavio tekst s naslovom 'Srušili smo Englesku, Hrvatska je u finalu Svjetskog prvenstva' u kojem Željko Janković piše kako će Hrvatska i Francuska odlučiti 'tko u ovom trenutku igra najbolji nogomet na planeti'. Ispada da je to retoričko pitanje jer je sam odgovorio na njega dodajući: 'Ma, to je Hrvatska, nemojte ni sumnjati u to!'.