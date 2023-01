Napali ga zbog Biuka, a Jakobušić najavio novi transfer. Evo što je poručio kritičarima

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić govorio je danas u Bijelom salonu na Poljudu, tijekom svećanog predstavljanja novog trenera Ivana Leke kojeg je dugo pokušavao dovesti u Hajduk, o okolnostima tog, kako smatra, velikog posla ali i o drugim poslovima zbog kojih su proteklih dana stizala razna tumačenja, više ili manje točna, kao i potpuno nebulozna.

Prijelazni rok je u tijeku i jasno je da nakon prodaje Marina Ljubičića i Stipe Biuka, dvojice mladih prospekata kluba, ima mnogo pitanja za Jakobušića, a danas su neka od njih i postavljena na presici.

- Citiraju se moje izjave da ne prodajemo budućnost za stabilnost kluba. I točno, to je tako, udario je kontru Jakobušić i u dahu nastavio:

- Dvije godine odbijali smo ozbiljne ponude, jednu je i Stipe Biuk odbio. Možda smo ga prodali čak i u piku, on je među top 5 transfera Hajduka i to sve govori. Odbijali smo i ponude za Ljubičića. Da, moguće je da prodamo Luku Vuškovića u siječnju ili lipnju, ali ne zato što to moramo već samo zato što smo dobili jako dobru cijenu ili zato što obitelj želi tako, pojasnio je predsjednik i ponovio kako nikada nije kazao da neće biti prodaje Biuka.

- Završili smo godinu bez ozbiljnog transfera i Europe, a već sam kazao da se od toga živi. Krajem kolovoza smo odbili odličnu ponudu, potom smo u rujnu odbili još jednu koju je odbio i Stipe s obitelji. Emotivan sam oko Stipe i da, i meni je žao što nije ostao sada kad je došao Leko, ali klub ima i druge potrebe. On je igrač s kojim sam potpisao prvi ugovor kad sam došao u Hajduk. Nisam htio da ga prodamo, bilo mi je jako važno da on ode za najveći mogući iznos, i to je taj, mi odbijamo ponude dugo. Vezani smo uz Marina i Stipu, ali nije slučajno da obojica idu u isto vrijeme. Težak je ovo dres i ne nosi se svatko na jednak način s pritiskom,. nije Ljubičić slučajno proigrao u Austriji.

Luka Vušković mlađi je brat Marija Vuškovića, mladog reprezentivca koji trenutno prolazi dramu s doping suspenzijom u Bundesligi.

O prijelaznom roku govorio je i sportski direktor Nikoličius, ali kao i obično, ostao je 'zakopčan' do grla.

- Doveli smo golmana Ivana Lučića, prodali Stipu Biuka i Marina Ljubičića. Ivan Šarić je otišao u Muru. Josip Vuković je otišao na posudbu u Al Faisaly, Ivan Krolo na posudbu u Šibenik, a Kristian Dimitrov raskinuo ugovor. Radimo na pojačanjima, svaki mjesec. Puno je igrača s kojima pregovaramo, ima igrača koji su nas odbili, onih koje skautiramo. Nadam se da ćemo jako brzo predstaviti i jednog novog igrača, rekao je Nikoličius.