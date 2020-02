Skandalozna izjava 'Kralja Cigana' otjerala sponzore: Ženama je mjesto u kuhinji i na leđima

Deontay Wilder, detronizirani svjetski teškaški prvak, ima 30 dana da aktivira klauzulu po kojoj mu Tyson Fury mora dati priliku za uzvrat.

Osim želje da dosad nepobjedivi Amerikanac pokaže cijelom svijetu da je to bio samo loš dan, postoje i razlozi zbog kojih Wilder ne bi aktivirao tu klauzulu.

S obzirom na to da je u drugoj borbi bio posve nadjačan, još jedan uvjerljiv poraz potpuno bi potkopao njegovu karijeru, a u toj njihovoj trećoj borbi zarada bi se dijelila u omjeru 60:40 posto u korist britanskog boksača.

Sponzori ne ljube Furyja

Više od trilogije s Wilderom, boksačka industrija želi vidjeti dvoboj Tysona Furyja i Anthonyja Joshue. A to ponajviše žele ljudi iz Joshuina stožera kojima je toliko priželjkivani okršaj s Wilderom sada također nedostatno privlačan.

Želi to, očito, i Fury, koji je tijekom borbe s Wilderom nosio štitnik u bojama nigerijske zastave, ali i s natpisom Nigerija. A Joshuini roditelji podrijetlom su iz te afričke zemlje.

Po kazivanju promotora Eddieja Hearna, Joshua se ne boji Furyja i vidi to kao priliku da postane jedinstveni, neosporeni, svjetski prvak sa svim najvažnijim pojasevima u vlasništvu (WBC, WBA, IBF, WBO).

Kako zbog svoje nepredvidljivosti baš i nije omiljen kod sponzora, i Furyju bi bilo pametno da pristane na tu borbu i zaradi što je više moguće za spokojnu mirovinu.

Jer, za razliku od Joshue, za Furyja se sponzori baš i ne lijepe jer je u prošlosti imao oštre stavove prema homoseksualnosti, abortusu i ljepšem spolu kazavši da je ženama “mjesto u kuhinji i na leđima”.

– Fury je nevjerojatan borac, šoumen kakav se pojavi jednom u sto godina, no nosi previše “prtljage” pa mnogi brendovi, čini se, ne žele stati uz njega. Da je Joshua pobijedio prekidom Wildera kao što je to učinio Fury, AJ bi zaradio stotine milijuna dolara. No, ne vidim da se to isto može dogoditi i Furyju – ističe Mark Borkowski, PR ekspert koji je u karijeri zastupao Diega Maradonu i Michaela Jacksona.

Joshua čeka pobjednika

Doduše, taj njegov imidž mogao bi malo “ispeglati” ako ga je doista poželio vidjeti papa Franjo, a Fury navodno ima i poziv američkog predsjednika Trumpa.

Zanimanje za borbu dvojice Britanaca toliko je da je Eddie Hearn izjavio da bi poslovni stožeri obiju strana bili klaunovi kada tu borbu ne bi dogovorili.

– Joshua bi u tu borbu ušao kao autsajder, što bi bila rijetka, ali dobra situacija. AJ vjeruje da može pobijediti Furyja, a on da može svladati Joshuu. Jedini način da saznamo istinu jest da organiziramo borbu za pamćenje – kazao je Hearn svjestan prepreka.

Naime, realnije je da svaki od boraca ima još po jednu borbu prije toga. Fury treću borbu s Wilderom, a Joshua s izazivačem Kubratom Pulevom.

No, i u toj kombinatorici Joshua bi profitirao, čak i ako bi Wilder pobijedio Furyja jer bi se tada ponovo potpirila priča o dvoboju o kojem se toliko dugo pričalo a nikad se nije dogodio, o okršaju Joshua – Wilder.

