'Sve je u kaosu i blokadi, u trgovinama je milijun ljudi i pune kolica vodom, brašnom...'

Sve je odgođeno, u blokadi, nema ničega do daljnjega. Zabranjena su javna okupljanja, baš je luda kuća - ispričao je situaciju hrvatski vaterpolist Antonio Buha (24) za 24 sata.

Buha trenutačno igra u Brescii. Taj grad nalazi se u Lombardiji, talijanskoj regiji pogođenoj koronavirusom. Iz sata u sat raste broj zaraženih, a život u tom gradu kao da je stao.

- Nama sada slijede najvažnije utakmice, a ne možemo ni doći do bazena. Otkazani su nam svi treninzi, čak sada i Kup Italije za vikend. Sljedeći tjedan moramo putovati u Mađarsku, ne znamo hoće li biti što od toga. Danas ili sutra znat ćemo više.

U Italiji je od koronavirusa umrlo sedam ljudi. Jedna je žena umrla upravo u Brescii.

- Dotad nije bio nijedan slučaj, no u obližnjem mjestu, na 40 minuta vožnje, ima najviše zaraženih. Tamo se ne može ući niti ljudi mogu uopće napustiti domove - kaže Buha i nastavlja:

- Išao sam u trgovinu i tamo je vladao pravi kaos. Milijun ljudi, Jedan je čovjek gurao troja kolica, trpao vodu, brašno i ostalo. Nisam bio ni svjestan da je baš takva situacija.

Epidemija koronavirusa je stigla blizu Hrvatske.

- Nama je to lakše zaustaviti nego njima iako, koliko vidim, nisu baš se najbolje pripremili. Zvali su me moji, baš sam rekao majci da imam osjećaj kao da sam u Kini a ne u Italiji premda mislim da su i mediji to malo prenapuhali - kaže Antonio Buha i dodaje:

- Osobno nisam prezabrinut jer ne boravim toliko na javnim mjestima ni na otvorenom. Čak sam u šali rekao majci da mogu dobiti virus jedino preko PlayStationa, ha, ha.