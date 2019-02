Nakon pobjede igrač napao Kovača: 'Ne znam što je njemu u glavi'

Bayern Nike Kovača je u 23. kolu Bundeslige pobijedio Herthu 1:0 i izjednačio se s Borussijom na vrhu, a momčad iz Dortmunda ima utakmicu manje.

Treća uzastopna pobjeda Bavaraca i privremeno izjednačenje s najvećim rivalima ipak je donijela i loše vijesti.

Brazilac Rafinha odgledao je susret na klupi, a u zadnjih šest kola odigrao je samo 79 minuta protiv Leverkusena i čini se da Kovač na njega više ne računa jer je Joshuu Kimmicha vratio iz vezne linije na desni bok.

"Ne znam što mu je u glavi. Igrao sam i kod Ancelottija, Heynckesa i kod Guardiole, ali oni očito ne znaju previše o nogometu", rekao je Rafinha za Bild te dodao.

Rafinha: "Lately, the coach hasn't been fair with me. No idea why. I perform in training. It's hard for me to motivate myself. I train well, but I don't play any role. He doesn't rely on me" [SportBild] pic.twitter.com/HHoMoWh46G