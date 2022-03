Najuspješniji NBA trener ima hrvatske korijene i obećao je doći u Šibenik: "Očekujem ga!"

U pričama o tome tko je najveći NBA trener svih vremena Gregg Popovich (73) od sada ima jak argument. Ako sa svojih pet naslova NBA prvaka ne može konkurirati Philu Jacksonu (11 naslova) i Redu Auerbachu (10), Pop sada ima nešto u čemu je bolji od spomenutih. Zapravo, bolji je od svih, jer je pobjedom svojih Spursa protiv Utah Jazza (104:102) izborio rekordan broj NBA pobjeda (1336, u osnovnom dijelu sezone).

Dakako, prvi je tu čast imao trener Ute Snyder, čija je momčad izgubila tu utakmicu. To se, vjerujemo, ne bi dogodilo da je Snyder imao na raspolaganju svog najboljeg šutera Bojana Bogdanovića, koji je pauzirao zbog udarca u mišić.

A nakon same utakmice dogodilo se nešto što se Popovichu ne događa. "Velikih" 11 sekundi nije imao kontrolu nad svojim igračima, koji su ga okružili i slavili njegov domet. No vrlo brzo Pop ih je potjerao u svlačionicu, u kojoj se veselje nastavilo i u kojoj je bio zaliven vodom.

No koliko god vrijedio kao trener, mnogi njegovi bivši igrači i suradnici ističu da još više vrijedi kao čovjek. To, dakako, neće potvrditi svi, pa tako ni neki novinari prema kojima je znao biti otresit, posebice ako bi postavili kakvo nesmotreno pitanje kojim bi mu "uvrijedili inteligenciju".

Smisao za humor kao kriterij

Srećom, ovaj je novinar s Popovichem imao ugodno iskustvo. Tijekom All-Star Weekenda u Houstonu prišli smo mu na ulici da bismo mu prenijeli pozdrave njegova hrvatskog prijatelja Nevena Spahije. I to nam je, dan-dva kasnije, očito bila viza za kraći intervju s tog trenutka najtraženijim NBA trenerom.

Stoga nam je Neven, danas trener Baskonije, bio i logičan sugovornik vezan za Popovicha.

– Gregg je najširi čovjek kojeg sam u ovom poslu upoznao. U trenerskom poslu, dakako, "know-how" je jako bitan, no to je samo 50 posto, a preostalih 50 posto je sve ostalo, prije svega vodstvo, odnosno umijeće upravljanja igračima i suradnicima.

Spahiju je s Popovichem upoznao R. C. Buford, generalni menadžer Spursa.

– Buford je jedna od najbitnijih osoba u mojem životu i on mi je otvorio vrata NBA lige pa sam, tijekom tih svojih ljetnih odlazaka u Spurse, imao priliku učiti od Popa. S njim sam često razgovarao o mnogočemu, ne samo o košarci. A njegov je smisao za humor nesvakidašnji i nije tajna da on nije volio raditi s igračima i suradnicima koji nemaju smisla za humor. Zapravo, iskazati taj smisao pred njim bilo je jako važno u prijemnim razgovorima za posao.

Je li Neven Spahija imao takvu vrstu testa?

– Ja bih se Spursima priključio kao trener gost, i to nakon što bi mi završila sezona u Europi, a oni su tada obično igrali polufinala ili finala. U samim mojim počecima oni su mene puštali na sastanke prije i poslije utakmice, a kada je momčad izgubila od Oklahome, za koju su tada igrali Durant, Harden i Oklahoma, u trenerskoj je svlačionici zavladala tišina. Svi pomoćnici buljili su u statistiku, a on se okrenuo prema meni i priupitao: "Što ti misliš?" U tom trenutku odsjekle su mi se noge, no kada sam se pribrao, primijetio sam 22 izgubljene lopte Spursa i kazao: "Thundersi su dovoljno dobri da im ne treba toliko poklanjati", na što se on blago nasmijao rekavši: "Kvragu, u pravu si".

Očekujem ga u Šibeniku

Poznajući Popove navike, Spahija se nada da će ga moći ugostiti u jednom do sljedećih ljeta kod sebe na ranču, u Danilu Gornjem.

– Načelan dogovor o tome već postoji, jer on voli putovati. Svakog ljeta okupi nekolicinu svojih prijatelja iz srednje škole i otputuje s njima nekamo u svijet, i to o svojem trošku. On je čovjek kojeg jako puno zanimaju povijest i umjetnost i, da dođe u Šibenik, istražio bi ga do detalja. Znam da se, kada je bio kod Paspalja, penjao s njim na Lovćen.

Kad smo već kod ovih prostora, pitali smo Nevena je li ikad s Popom razgovarao o njegovu podrijetlu?

– On mi je rekao da je njegova baka s Korčule, a da je njegov djed iz Crne Gore. No njega ta vrsta prebrojavanja ne zanima jer je kozmopolit, što se vidi i po njegovoj selekciji igrača. Uostalom, on je jedan od prvih američkih trenera koji je shvatio da će Europljani postati ovako važni za NBA kao što su danas.