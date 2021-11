Američkim sportovima dominiraju treneri hrvatskih korijena: Zarađuju silne milijune

Bill Belichick, strateg NFL momčadi New England Patriots, trener je s najvećom plaćom među trenerima u američkim sportovima.

Belichick, 69-godišnjak hrvatskog podrijetla, ima godišnju plaću od 18 milijuna američkih dolara, a u klubu iz Bostona obavlja i dužnost generalnog menadžera. Inače, u New Englandu je od 2000. godine te s pravom slovi za vjerojatno najboljeg NFL trenera svih vremena zbog šest osvojenih Super Bowl naslova.

Treneri američkog nogometa dominiraju u ovoj konkurenciji pa tako drugo mjesto dijele Sean Payton, trener New Orleans Saintsa, Pete Carroll, trener Seattle Seahawksa i Andy Ried, trener Kansas City Chiefsa. Sva trojica godišnje imaju po 12 milijuna američkih dolara.

Foto: Pan Yulong (210807) -- SAITAMA, Aug. 7, 2021 (Xinhua) -- Gregg Popovich, head coach of the United States reacts during the men's basketball final between the United States and France at the Tokyo 2020 Olympic Games in Saitama, Japan, Aug. 7, 2021. (Xinhua/Pan Yulong)

Top pet zatvara najbolje plaćeni trener u NBA ligi, a to je Gregg Popovich (11.5 milijuna USD) iz San Antonija, koji ujedno obavlja dužnost izbornika američke košarkaške reprezentacije.

Od NBA trenera u prvih deset se nalazi još jedino Steve Kerr (9.5 milijuna američkih dolara), strateg Golden Statea.