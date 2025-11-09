Naši Portali
Velik novac

Najbolji tenisač svijeta ostao bez 2 milijuna eura

Zasigurno će se imati s čime utješiti s obzirom na to da je tijekom 2025. godine samo od nagrada na teniskim turnirima zaradio oko 14 milijuna eura

U Torinu započinje završi teniski Masters turnir na kojem sudjeluje osam najboljih tenisača svijeta. Na njemu će, naravno, nastupiti i Jannik Sinner, talijanski tenisač koji je na prvom mjestu ATP ljestvice.

No, unatoč činjenici da je vodeći tenisač svijeta, Talijan neće dobiti bonus koji dodjeljuje udruga teniskih profesionalaca (ATP). Iako se dijeli bonus od čak 18 milijuna eura, Sinner neće podijeliti dio kolača.

Razlog tome jest činjenica da je početkom godine imao tromjesečnu suspenziju zbog pada na dopinškom testu, zbog čega nije nastupio na nekim važnim turnirima. ATP kao jedan od uvjeta davanja bonusa ima nastup na svim obaveznim Masters 1000 turnirima, a Sinner je propustio Indian Wells, Miami i Madrid.

Zbog te činjenice neće dobiti 2 milijuna eura, koliko bi mu pripalo. No, zasigurno će se imati s čime utješiti s obzirom na to da je tijekom 2025. godine samo od nagrada na teniskim turnirima zaradio oko 14 milijuna eura.

Podsjetimo, Sinner je suspendiran nakon što je u siječnju osvojio Australian Open protiv Zvereva u finalu. Uoči ždrijeba turnira u Dohi objavljena je vijest o suspenziji nakon dvaju pozitivnih dopinških testova još u ožujku prošle godine. Iako je tvrdio a nije kriv, na kraju se dogovorio s antidopinškom agencijom i pristao na tromjesečnu suspenziju.

- Bilo mi je teško prihvatiti ta tri mjeseca, jer sam znao da ništa loše nisam uradio. Poslije sam u dogovoru s odvjetnikom odlučio pristati na kaznu bez novog suđenja, pojasnio je tada Sinner.

