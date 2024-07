Nadal i Alcaraz krenuli zajedno, uspješno su prošli prvo kolo

PROŠAO U 2. KOLO

Đoković kritizirao organizatore Igara: Neprimjereno je to što rade, ja to ne razumijem

- Žao mi je zbog Ebdena, on ne igra singl. Ne razumijem ta pravila da, kada netko otkaže, oni zovu igrača iz parova da popuni singl, a toliko igrača sanja o nastupu na Igrama. To je neprimjereno za turnir i za gledatelje jer to nije taj nivo govoreći u kontekstu konkurencije - rekao je Đoković