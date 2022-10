Mourinho uoči utakmice odluke: Ispadanje bi nam bio blagoslov

Jose Mourinho i njegova Roma ne nalaze se u zavidnoj situaciji u Europskoj ligi. I dok im Serie A leži, jer za vodećim Napolijem kasne samo četiri boda, muku muče s momčadima koje imaju nešto slabiji rezime.

Naime, u skupini C gdje im društvo prave Betis, Ludogorets i HJK iz Helsinkija, Vučica nakon tri utakmice drži tek treće mjesto s jednom pobjedom i dva poraza. Svladali su samo HJK, i to na Olimpicu rezultatom 3:0. Španjolci predvode skupinu s devet, dok su Bugari Simona Sluge drugoplasirani s četiri boda.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Jose Mourinho arrives in Italy to take up his position as AS Roma coach FILE PHOTO: Soccer Football - Jose Mourinho arrives in Italy to take up his position as AS Roma coach - Ciampino airport, Ciampino, Italy - July 2, 2021 Jose Mourinho waves at fans as he arrives in Rome REUTERS/Alberto Lingria/File Photo ALBERTO LINGRIA

Osebujan Jose na sebi svojsten način komentirao je stanje na tablici prije današnjeg gostovanja kod Real Betisa.

- Ovu skupinu možemo završiti kao drugi, treći ili četvrti. Ako bismo ispali iz Europa lige, to bi nam bio blagoslov u pogledu šansi u prvenstvu, ali negativno za naše ambicije i samopouzdanje. Cilj nam je nastaviti putovanje u Europa ligi - izjavio je Portugalac.

Susret u Španjolskoj na rasporedu je od 18:45 sati.

