Mostar je slavio duboko u noć. Zrinjski želi grupnu fazu u Europi, novi junak dolazi iz Dinama

Bijeli dio Mostara slavio je do duboko u noć naslov pobjednika u Kupu BiH. Za navijače Zrinjskog cijela priča je dodatno začinjena time što je Kup osvojen protiv Veleža, velikog gradskog rivala. Zrinjski se tim naslovom još jednom potvrdio kao daleko najjača momčad u BiH. Plemićima je ovo bila prva dvostruka kruna u bh. nogometu, što je za mostarski klub veliko postignuće.

Nastavljena dominacija

Zrinjski je u ovoj sezoni nastavio dominaciju iz prošle. Za razliku od prošle sezone kada su Mostarci prvenstvo suvereno osvojili još u travnju (prvenstvo završili s 27 bodova više u odnosu na drugoplasiranog), ove godine Zrinjski je još uzeo i Kup. Plemići u ovoj sezoni, dva kola prije kraja, u prvenstvu imaju 20 bodova više od drugoplasiranog Borca. Nitko prije nije tako dominantno dolazio do titula u bh. nogometu. Današnji Zrinjski je po svakom parametru najbolja i najuspješnija momčad otkako se igra Premijer liga BiH na teritoriju cijele zemlje, današnji Zrinjski pokazuje kako kao klub ima veliki potencijal otići i na neke više razine.

Trener Plemića Krunoslav Rendulić preuzeo je Zrinjski na polusezoni od trofejnog trenera Sergeja Jakirovića. Renduliću sigurno nije bilo lako sjesti na klupu kluba u kojem su se sada osim jednog trofeja očekivala dva. Slavonac na klupi Zrinjskog je, dojam je nakon svega, ispit položio savršenom ocjenom. Njegov miran, pa i stoički pristup stvarima te hladan pogled bez emocija na početku nisu ohrabrivali navijače Zrinjskog. Nisu mu na ruku išli ni odlazak playmakera Nike Jankovića i prvog vratara Josipa Čondrića. Ipak, Rendulić nije pokazao kako je bio pod pritiskom, barem se to nije vidjelo, a njegova momčad samljela je konkurenciju.

Želja je grupna faza u Europi

Nakon pobjede u Kupu protiv Veleža Rendulić se čak i našalio na račun svog prethodnika Jakirovića, inače svog dobrog prijatelja.

– Zaista smo impresivno odigrali Kup. U polufinalu smo možda bili i najbolji. Ne treba zaboraviti ni prošli stručni stožer, njihovih je 15 posto...

Nećete naći puno slika na kojima se strateg Zrinjskog uopće smije pa je ta šala zatekla sve one koji su ga slušali. Rendulić se inače voli šaliti, ali kada govori o poslu, jednostavno promijeni ton i sliku, tada je to drugi čovjek. Obično ne govori puno. Odmjeren je s izjavama, zasluge uvijek pripisuje igračima, ali kod njega se uvijek jasno vidi kako njegova momčad i on uvijek imaju isti cilj.

– Dva cilja smo ostvarili, osvojili smo Kup i prvenstvo. Ostala nam je još grupna faza nekog od europskih natjecanja i nadam se da ćemo to uspjeti i da će ova godina biti savršena – dodao je Rendulić.

Već se na zimskim pripremama vidjelo da je Zrinjski dobio jak stožer te igračke elemente koji mogu unaprijediti igru. Svi oni uz već postojeće iskusne nositelje dodatno su proširili igrački kadar, a ta igračka širina Zrinjskom je i donijela sve uspjehe u proljetnom dijelu sezone. Junak pobjede protiv Veleža u finalu Kupa bio je Mario Ćuže. Nogometaš Dinama na posudbi u Mostaru na vrhunski je način zaokružio svoju sezonu. Ćuže po dolasku u Zrinjski nije izgledao ni blizu tako dobro, u odnosu na to kakvog igrača sada imamo priliku pratiti. Jasno je da igrač s 10 golova i 10 asistencija ima potencijal igrati nogomet na znatno višoj razini. Spominje se kako bi se Ćuže trebao vratiti u matični Dinamo.

Za Zrinjski će u idućem razdoblju najveći izazov biti upravo kako zadržati igrače poput Ćuže, Petra Sučića, Silvija Ilinkovića, redom posuđene igrače iz Dinama i Rijeke koji su kroz ovu šampionsku sezonu stasali sasvim dovoljno da u matičnim klubovima mogu biti puno konkurentniji. Ipak, svi spomenuti igrači Zrinjskog imali su puno lakši zadatak nego bi to možda inače bilo s obzirom na to da Zrinjski u napadu ima Nemanju Bilbiju, posebnog igrača, najboljeg igrača, a i strijelca Premijer lige BiH.

U nedjeljnoj utakmici s Leotarom u Čitluku planirano je da se Mostarcima svečano uruči i pehar za osvojeni naslov prvaka BiH. Svi u Zrinjskom imaju razlog za slavlje, to što su Mostarci ove sezone napravili teško će netko u bližoj budućnosti ponoviti.