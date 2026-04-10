Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAKAV TANDEM

Modrić dobiva sjajnog novog suigrača? Jedan od najubojitijih napadača vrlo blizu Milana

LaLiga - Atletico Madrid v FC Barcelona
Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
10.04.2026.
u 07:31

Rossonere se s Lewandowskim povezuje već neko vrijeme, a priča sve više dobiva na vjerodostojnosti kad se uzme u obzir da Lewa još nije produžio ugovor s Barcom

Ugovor poljskog napadača Roberta Lewandowskog s Barcelonom istječe ovog ljeta. 38-godišnji napadač još nije spreman napustiti Europe i preseliti u neku egzotičniju zemlju za veći novac pa tako pokušava pronaći novi klub u Europi. Kako piše talijanska Gazzetta dello Sport, njglasnije se spominje interes Milana.

Rossonere se s Lewandowskim povezuje već neko vrijeme, a priča sve više dobiva na vjerodostojnosti kad se uzme u obzir da Lewa još nije produžio ugovor s Barcom. On istječe za dva mjeseca, a i Barcelona je sama u potrazi za novim napadačem. Milan s druge strane muku muči s neefikasnošču i traži napadača koji sigurno može donijeti golove.

Lewandowski pak traži priliku u jakom klubu koji će igrati Ligu prvaka što Milan gotovo sigurno hoće, a vjeruju i kako im Poljakovo iskustvo može pomoći u povratku na vrh. Iako ima 37 godina, njegova statistika i ove sezone izgleda impresivno. Zabio je 17 pogodaka u 39 nastupa često ulazeći s klupe ili izlazeći na poluvremenu utakmica.

Jedini problem mogla bi predstavljati njegova visoka plaća, no Milan je navodno i to spreman kompenzirati. Rossoneri tako slijede primjer Luke Modrića koji je prošlog ljeta stigao besplatno iz Reala i ove sezone je jedan od najboljih igrača u momčadi unatoč godinama. Milan nije jedini talijanski klub koji želi Lewandowskog, spominjao se i interes Juventusa.
Ključne riječi
Luka Modrić Barcelona Milan Robert Lewandowski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!