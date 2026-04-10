Modrić dobiva sjajnog novog suigrača? Jedan od najubojitijih napadača vrlo blizu Milana

Ugovor poljskog napadača Roberta Lewandowskog s Barcelonom istječe ovog ljeta. 38-godišnji napadač još nije spreman napustiti Europe i preseliti u neku egzotičniju zemlju za veći novac pa tako pokušava pronaći novi klub u Europi. Kako piše talijanska Gazzetta dello Sport, njglasnije se spominje interes Milana.

Rossonere se s Lewandowskim povezuje već neko vrijeme, a priča sve više dobiva na vjerodostojnosti kad se uzme u obzir da Lewa još nije produžio ugovor s Barcom. On istječe za dva mjeseca, a i Barcelona je sama u potrazi za novim napadačem. Milan s druge strane muku muči s neefikasnošču i traži napadača koji sigurno može donijeti golove.

Lewandowski pak traži priliku u jakom klubu koji će igrati Ligu prvaka što Milan gotovo sigurno hoće, a vjeruju i kako im Poljakovo iskustvo može pomoći u povratku na vrh. Iako ima 37 godina, njegova statistika i ove sezone izgleda impresivno. Zabio je 17 pogodaka u 39 nastupa često ulazeći s klupe ili izlazeći na poluvremenu utakmica.

Jedini problem mogla bi predstavljati njegova visoka plaća, no Milan je navodno i to spreman kompenzirati. Rossoneri tako slijede primjer Luke Modrića koji je prošlog ljeta stigao besplatno iz Reala i ove sezone je jedan od najboljih igrača u momčadi unatoč godinama. Milan nije jedini talijanski klub koji želi Lewandowskog, spominjao se i interes Juventusa.