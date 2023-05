Mladost osvojila 22. naslov, dvorana postala tijesna za sve te silne trofeje

Odbojkaši Mladosti obranili su titulu prvaka Hrvatske, osvojili svoj 22. trofej najboljih u Lijepoj Našoj. Niska trofeja ovog iznimnog sportskog kolektiva nevjerojatno je velika jer uz 22 naslova prvaka Hrvatske imaju i 17 naslova prvaka bivše države. Uz to, odbojkaši Mladosti osvojili su 23 puta Kup Hrvatske. A još kada se pridodaju trofeji odbojkašica, jer Mladost je, ne treba to nikada zaboraviti, klub u kojem djeluju paralelno dva iznimno jaka kolektiva, onda i kvadratura školske sportske dvorane postaje premala za pohranu svih tih trofeja. Jer, djevojke su 18 puta osvajale naslov prvakinja Hrvatske te 5 puta bivše države. Kup Hrvatske osvojile su 13 puta te po jednom osvojile Srednjoeuropsku ligu i naslov prvakinja Europe (1991.), što je i najveći njihov uspjeh.

– Moramo biti zadovoljni jer ovo je samo pokazatelj kakav je klub Mladost. Poznato je, govorili smo više puta o tome, da je Mladost u odnosu na prošlu sezonu ostala bez oba trenera i po pet igračica i igrača koji su bili nositelji igre. Stoga su svi očekivali naš pad, prije svega rezultatski. Međutim, pokazalo se da taj rad i institucija kakva je Mladost mogu sve nadomjestiti. Dobra je ona stara mladostaška uzrečica: Mladost je bila tu i prije nas, i ostat će nakon nas. To se evidentno pokazalo ove sezone – rekao je Darko Antunović, direktor kluba.

Kakvi su planovi za iduću sezonu?

– To je pitanje svih pitanja. Nitko sretniji od nas da imamo ekipe koje će u kontinuitetu trajati 4-5 sezona, onda možemo puno toga planirati. Nažalost, situacije ja takva da zbog sustava financiranja klubova u Hrvatskoj ne možemo planirati ni iduću sezonu koja starta tek za koji mjesec. Sve je nažalost od danas do sutra. Evo primjera: program javnih potreba u gradu Zagrebu još nije prošao, potpore za vrhunski sport još nisu došle, potpore koje bismo trebali dobiti od države još nisu stigle, a nama sve to diktira kako ćemo iduće sezone izgledati i, u krajnjem slučaju, kako ćemo igrati.