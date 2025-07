Mišković otkrio što se dogodilo s transferom jednog od ključnih igrača u Dinamo: 'Nema zle krvi...'

Predsjednik Rijeke Damir Mišković dao je intervju za Sportske novosti u kojem se dotaknuo mnogih bitnih tema, a ponudio je i odgovor na pitanje što se dogodilo s transferom Stjepana Radeljića u Dinamo. Točnije, zašto se osim prvotnih najava nije dogodilo ništa konkretno. Mišković je kazao da se Dinamo i Rijeka nisu našli oko financijskih uvjeta.

- Tržište je ponuda i potražnja, nema tu nikakve zle krvi između nas i Dinama. Svatko cijeni svojeg igrača. Kao što Dinamo cijeni svoje, tako i mi cijenimo svoje. Bili smo daleko u financijskom smislu. Mi smatramo da naši igrači vrijede toliko, kao što i oni za svoje igrače imaju stav koliko vrijede. Radeljić je bio najbolji stoper prošle sezone u SHNL-u i zaslužuje veću pažnju u novcu nego što nam se nudilo - rekao je predsjednik hrvatskog prvaka.

Rijeku očekuje dvomeč s bugarskim Ludogorecom u drugom pretkolu Lige prvaka. Jasan je stav kluba da se ključni igrači ne prodaju prije nego Rijeka osigura plasman u neku od skupina europskih natjecanja.

- Rekli smo da ih želimo zadržati za što više pretkola možemo. Za ovo nama prvo kvalifikacijsko kolo to je sigurno, a kasnije više ne ovisi sve o nama. To je stvar ponude i potražnje. No, za utakmice s Ludogorecom moraju ostati i igrati. Ne samo oni, nego i bilo tko drugi tko bi mogao biti zanimljiv na tržištu - rekao je Mišković.

Očekuje i da će Toni Fruk srušiti rekord Andreja Kramarića po cijeni odštete.

- Ja to očekujem. Sigurno! Opet će biti stvar ponude i potražnje, ali imamo zacrtani cilj, a taj dečko to zaslužuje. Za nas bi bilo najprikladnije da postigne novi rekord. Koliko će to točno biti pokazat će tržište, ali i on, i mi kao klub, to zavrjeđujemo. Ipak je Fruk bio najbolji igrač SHNL-a protekle sezone.