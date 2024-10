Ministar turizma i sporta nije mogao sakriti oduševljenje: Hrvatska je bila centar aktivnog života

Spartan World Championship Hvar 2024 održao se od 10. do 13. listopada u gradu Hvaru. U tri dana održavanja natjecanja grad je posjetilo više od 2.500 natjecatelja iz 36 zemalja svijeta, a u organizaciji ovog impozantnog događaja sudjelovalo je 140 članova uže organizacije, 200-ak volontera, preko 50 članova TV produkcije te jednako toliko članova javnih ustanova – policije, HGSS-a, javnog komunalnog poduzeća, hitne pomoći, Nautičkog centra, vatrogasaca, Zajednice sportskih udruga i ostalih.

Samim time, na terenu je svakodnevno bilo više od 400 profesionalaca aktivno uključeno u besprijekorno funkcioniranje i održavanje ovog monumentalnog natjecanja u utrkama s preprekama. Zbog svega navedenog, za uspjeh događaja imperativna je bila bliska suradnja organizatora s jedinicom samolokalne uprave, turističkom zajednicom te lokalnim poduzećima kako bi se osigurala uspješnost događaja, ali i kako bi organizacija bila u skladu s potrebama i interesima zajednice.

- Bezvremenska ljepota grada Hvara, povoljno vrijeme i topla dobrodošlica lokalnog stanovništva čimbenici su koji su uvelike olakšali fantastičnu organizaciju događaja Spartan World Championship Hvar 2024. Iako sam proputovao cijeli svijet, ipak nisam mogao suzdržati svoje uzbuđenje zbog čiste ljepote grada Hvara, regije i njenih spektakularnih znamenitosti. Sa sigurnošću mogu reći kako je održavanje svjetskog prvenstva na Hvaru doista bilo iskustvo koje se događa jednom u životu - izjavio je Joe De Sena, osnivač i izvršni direktor Spartana te dodao:

- Natjecatelji su doživjeli jedinstveni vikend prožet lokalnom kulturom i spartanskim mentalitetom objedinjen u najveći festival koji je Spartan ikada organizirao. Ovim se putem zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske na iznimnoj podršci i izuzetnom doprinosu. Također, zahvaljujem se i gradu Hvaru i Hvaranima koji su nas prihvatili objeručke i dopustili nam da dovedemo Spartan na ovu predivnu lokaciju.

Održavanje Spartan World Championship Hvar 2024 događaja u listopadu produžilo je turističku sezonu Grada na korist lokalnih ugostitelja, trgovaca, a uz oko pet tisuća posjetitelja i lokalnih stanovnika koji su u Gradu pratili najbolje sportaše svijeta, ovaj se međunarodni sportski spektakl u Hrvatskoj te u više od 40 zemalja svijeta pratio i preko malih ekrana u televizijskom prijenosu uživo, snimkama televizijskog prijenosa i emitiranju video sažetaka putem brojnih digitalnih medijskih kuća. To potvrđuje činjenicu kako je ovo Spartan svjetsko prvenstvo dodatno pojačalo globalnu prepoznatljivost Hrvatske i Hvara kao savršenih destinacija za organizaciju sportsko-turističkih spektakla, ali i kao destinacije koja ima prateću infrastrukturu za to.

U ukupno pet disciplina – 100 metara, Sprint, Super, Beast i Kids – natjecalo se više od 2.500 sportaša od kojih je 650 bilo žena, a najstariji među njima imao je 67 godina i natjecao se zadnjeg dana događaja, u nedjelju, u utrci zvanoj Super, dugoj 10 kilometara u kojoj je morao prijeći čak 25 prepreka.

Disciplina koja je plijenila najviše pogleda zasigurno je bila utrka svjetskog prvenstva na 100 metara s preprekama – najmlađa Spartan disciplina koja će 2028. godine biti dijelom modernog pentatlona na Olimpijskim igrama u Los Angelesu. U petak su održane sve kvalifikacijske utrke, a na velikom finalu utrke 100 metara s preprekama održanom u subotu je sudjelovalo najbolja 32 sportaša iz OCR svijeta u muškoj io ženskoj kategoriji. Dok su mnogobrojni gledatelji bez daha promatrali natjecatelje koji su, kako se činilo letjeli, preko prepreka postavljenih na glavnom hvarskom trgu poznatog pod nazivom Pjaca, u neizvjesnoj utrci za prvo mjesto presudila je stotinka sekunde te je pobjedu u muškoj kategoriji naposljetku odnio Jurij Prokudin koji je 100 metara ''preletio'' za 26 sekundi, a pobjednica u ženskoj utrci bila je Tiana Webberley koja je to učinila za 35 sekundi.

- Sretan sam što sam osvojio utrku. Dugo sam sanjao o tome da postanem Svjetski prvak i veliko mi je zadovoljstvo što sam se mogao natjecati rame uz rame s najboljim svjetskim OCR sportašima. Tijekom kvalifikacijskih utrka napravio sam grešku zbog čega sam skoro ispao iz natjecanja. Na kraju sam se sa 31. mjesta uspio popeti na prvo i osvojiti medalju - rekao je Jurij Prokudin te nadodao:

- Jako mi se sviđaju i Hrvatska i Hvar. Ovdje sam prvi puta i cijelo vrijeme razmišljam o tome kako bih se trebao vratiti ovdje, no ne zbog natjecanja već odmora jer je toliko prelijepo.

Tiana Webberley rekla je kako je najbitnije bilo ‘’resetirati’’ se između svake utrke i prolaziti prepreku po prepreku.

- Još uvijek ne mogu vjerovati da sam pobijedila! Velika podrška su mi obitelj i prijatelji koje imam kod kuće koji me uvijek podržavaju kroz sve utrke, ozljede i pobjede. Jako sam ponosna što imam takvu nevjerojatnu podršku. Najteža prepreka bile su mi karike na kojima nikada nisam dovoljno brza tako da sam se tijekom kvalifikacija trudila otkriti koji bi bio najbolji način prolaska tog dijela utrke. Na svu sreću, danas sam odabrala način koji je funkcionirao iako možda nije bio najbrži, no nadoknadila sam to u ostatku utrke i na ostalim preprekama.

Uz mnogobrojne profesionalne OCR sportaše, ali i amatere koji su svoju snagu testirali prolazeći mnogobrojne prepreke – od nošenja debala drveta, bacanja koplja, penjanja po užetu do preskakanja preko vatre – svoj je nezaustavljivi Spartan duh pokazalo i skoro 300 djece, od kojih je najmlađi imao 4 godine, koja su se natjecala u svojoj disciplini na duljinama od 1 do 3 kilometra. Kao nagradu na kraju natjecanja, uz itekako zaslužene medalje, posebno ih je razveselilo druženje s Valentom Sinkovićem – hrvatskim veslačem i trostrukim zlatnim i jednostrukim srebrnim pobjednikom na Olimpijskim igrama. Njega smo u subotu, uz ostale natjecatelje, bodrili u najekstremnijoj utrci – Beast – koja je natjecatelje vodila u 21 kilometar dugo istraživanje velikog dijela otoka te pomicala granice ljudske izdržljivosti sa svojih 30 prepreka.

Osim Valenta koji je došao sedmi u kategoriji profesionalnih sportaša, u najvećoj svjetskoj OCR utrci na Hvaru tijekom tri dana natjecanja sudjelovalo je i oko 500 sportaša iz Hrvatske što je dobar pokazatelj kako se ta vrsta sporta širi i dobiva na popularnosti, ne samo u svijetu nego i na domaćem terenu. To je dobar znak jer će popularizacija sportova poput OCR-a, uz ostale dobrobiti, značajno doprinijeti i poboljšanju zdravlja nacije.

Dodatnu pomoć u pripremi sportaša za ovaj vikend spektakl donio je i OCR trening kamp koji je nastao uz podršku i suradnju s lokalnim dionicima u Starom Gradu koji su bili domaćini trodnevnog WC OCR Training Camp Stari Grad. Tamo su od ponedjeljka do srijede neumorni Spartanci uvježbavali svoje tijelo za napor koji ih je čekao za vikend i pripremali svoj um na monumentalno spartansko ‘’iskrcavanje’’ u grad Hvar.

Potencijal i važnost događaja pravovremeno su prepoznati i podržani od strane ključnih dionika i partnera događaja – Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva turizma i sporta, Splitsko-dalmatinske županije, grada Hvara i Turističke zajednica grada Hvara, bez kojih realizacija događaja ne bi bila moguća.

Utrku je u nedjelju posjetio i Ministar turizma i sporta, Tonči Glavina, koji nije krio oduševljenje viđenim.

- Drago mi je što sam mogao prisustvovati Spartan Svjetskom prvenstvu na Hvaru te dati podršku organizatorima i svim natjecateljima i poslati još jednom poruku kako je Vlada usmjerena na jačanje promocije Hrvatske kao sportske, ali i turističke destinacije. Vlada je dala snažnu podršku ovom događanju kroz značajna financijska sredstva kako bismo ovdje na Hvaru imali svjetski događaj koji je okupio više od 2.500 natjecatelja iz 36 zemalja. Grad i otok Hvar ovaj vikend zaista su bili centar sporta, aktivnog života i dobrih poruka ljudi koji šalju pozitivne stavove u životu, brinu o svom zdravlju i koji su fizički aktivni. Iznimno mi je drago što sam vidio i jako puno mladih i nadam se da će to probuditi interes i naših državljana, profesionalnih i amaterskih sportaša, da ih se što više priključi. Spartan kao velika svjetska franšiza, čija popularnost raste iz godine u godinu, tek se probija u Hrvatskoj, no činjenica kako je ovo već drugi Spartan događaj koji je organiziran u našoj zemlji, ulijeva nadu da će u budućem razdoblju njegova popularnost rasti i kod nas te će se i sve veći broj naših građana, a posebno mladih ljudi, natjecati. Održavanje ovakvog događaja u post-sezoni iznimno je važno, a poruka koja se prenosi putem medija, ali i društvenih mreža kako organizatora, tako i svih natjecatelja i posjetitelja, dodatno promovira Hvar i Hrvatsku kao destinaciju za aktivni odmor i sa zanimljivom ponudom sportskih sadržaja. Zbog svega pozitivnog što ovaj događaj donosi, Ministarstvo turizma i sporta i dalje će mu pružati snažnu podršku te vjerujem kako će iduće godine biti još veći i još više se raširiti po otoku Hvaru.

Simbioza lokalnog stanovništva i svih dionika organizacije Spartan World Championship Hvar 2024 događaja proizvela je jedan od najboljih sportskih događaja ikada organiziranih u gradu Hvaru, a ljepota destinacije bila je savršena protuteza i kulisa događaja čija je misija promijeniti sto milijuna života. Upravo iz tog razloga ovaj će događaj doživjeti nova izdanja i u naredne se dvije godine iznova vraćati u svoj novi dom – predivni grad Hvar i jedinstvenu Hrvatsku.